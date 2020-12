von Ursula Ortlieb

„Wie können wir den Advent in christlichem Sinn begehen?“ Dieser Frage gingen Frauen der KFD Birkendorf nach und stießen dabei auf einen alten Brauch, das „Frauentragen“, der in Bayern und im Allgäu gepflegt wird. Die schwangere Maria wird im Advent von einem Haus zum nächsten getragen und bleibt jeweils einen Tag und eine Nacht in der Herbergsfamilie. Für Menschen bedeutete die Aufnahme Mariens im Haus Segen für die Familie. In Anlehnung an die biblische Geschichte wird dabei an die Herbergssuche der Heiligen Familie erinnert.

Zum Advent 2020 führte die KFD das „Frauentragen“, in Birkendorf ein. Dieser Brauch war hier bisher unbekannt. Skepsis war da. Gerda Jäger erzählt: „Ich han denkt, wa fanget si au jetzt wider a?“, entschied sich aber, sich in die Liste einzutragen. Im Vorabendgottesdienst zum Ersten Advent überreichte Aurelia Zolg die Marienfigur an Simone Kempkes, die erste Herbergsmutter vom Horbener Hof. Mit der Marienfigur wandern ein Ordner mit Anregungen für Adventsfeiern und Bildern für Kinder und Erwachsene sowie ein Tagebuch mit, in das Gedanken, Bitten, Gebete und Bilder eingetragen werden können. Die Liste war mit 25 Personen samt Telefonnummern bald gefüllt.

So wird seit 29. November die Mutter Gottes täglich von Haus zu Haus getragen. Die Übergabe erfolgt nach Absprache. Geplant war bei der Überbringung ein Zusammensitzen bei Glühwein, Tee und Weihnachtsplätzchen, was die Corona-Verordnungen nicht erlauben. Ein Ritual wurde trotzdem eingehalten. Auf Nachfrage bei Teilnehmerinnen über Erfahrungen in der Familie mit der Aktion, wird durchweg Positives berichtet. Das Nachdenken über den Weihnachtssinn mit der Marienfigur ließ keinen Teilnehmer unberührt.

Nach Simone Kempkes trug die neunjährige Martha Dörflinger in Begleitung ihrer Mutter die Marienstatue zum nächsten Haus. Stolz sprach sie den Übergabespruch: „Maria, die Mutter Gottes bittet um Aufnahme in euerm Haus.“ Ins Tagebuch hatte sie ein Marienbild gemalt und etwas geschrieben. Die Gastgeber begrüßen Maria mit: „Wir bitten dich herein und machen unsere Tür und Herzen weit auf.“

Nach einem Tag bei einem Ehepaar im Mitteldorf wurde die Marienfigur ins Unterdorf zu Familie Gamper getragen, die sich mit drei kleinen Kindern Samstag und Sonntag Zeit für kleine Adventsfeiern nahmen. „Die Kinder wollten am Sonntag noch mal Geschichten hören, singen und beten. Dass der Papa mitmachte, fanden sie toll. Es war für uns so schön“, resümierte Verena Gamper, die am folgenden Abend die Marienfigur ans andere Dorfende zu Gerda und Werner Jäger in der Hohlgasse brachte.

Nach dem Begrüßungs-Zeremoniell gab es im Freien ein Schnäpschen. Die Beiden erzählten hinterher, dass sie gemeinsam die besondere Atmosphäre auf sich wirken ließen. Vor dem Essen und beim Nachmittagskaffee wurde gesungen, gebetet und Musik gehört.

Auch Andrea und Michael Werner hielten mit der Marienfigur bei Kerzenlicht eine Andacht. Ihre großen Kinder fanden die Aktion schön, zogen sich aber zurück. „Das Interesse kommt vielleicht, wenn sie älter sind und selbst Kinder haben. Das war bei mir ja auch so“, erzählt Andrea Werner. Besonders schön empfanden die Beiden das Aufeinandertreffen mit der 83-jährigen Witwe, bei der sie die Marienfigur abholten. Einige Ehemänner nahmen sich Zeit zum Innehalten im Advent mit ihren Frauen, mit (kleineren) Kindern oder mit Enkelkind, manche Teilnehmerinnen luden Freundin oder Freund ein und wieder andere widmeten sich dem Adventsgebet allein, da der Ehemann keine Zeit oder kein Interesse hatte. Auch das wurde als schön empfunden. Jugendliche ab 14 Jahren waren für eine Adventsandacht weniger zu begeistern.

Nachdenken

Egal wie, das „Frauentragen“ von Haus zu Haus, Gebete und Adventsfeiern daheim, wozu die Aktion anregt, kommt bei allen gut an. Am Dritten Advent wurde der Wortgottesdienst mit Gemeindereferentin Knöpfel-Lüssem und zwei Lektorinnen gefeiert. Da stellte sich die Frage: „Heißt es „Frauentragen“, weil Frauen die Kirche tragen?“ Aurelia Zolg meinte schmunzelnd: „Ja, auf den Gedanken könnte man kommen. Ich vermute aber, dass es so heißt, weil Frauen den Brauch ins Leben gerufen haben und pflegen.“ Das Nachdenken über den Sinn in der Weihnachtszeit, Singen, Beten, überlegen, was man im Tagebuch festhalten möchte, war für die Befragten inspirierend und schön. An Heiligabend endet das „Frauentragen“ mit der Rückkehr in die Kirche. Das Tagebuch wird zur Krippe gelegt.

In der Vorweihnachtszeit, in der Corona das öffentliche Leben beherrscht, waren viele offen für Neues. Es sind überwiegend Leute, die sich der Kirche verbunden fühlen. „Einigen musste ich absagen, weil die Liste voll war. Ich konnte sie auf das nächste Jahr vertrösten“, berichtet Aurelia Zolg. Das Thema „Herbergssuche“ nach Lukas 2, 7 wurde bei den Adventsfeiern oft besprochen. Es passe in unsere Zeit, in der Flüchtlinge auf der Suche nach einer sicheren Bleibe seien und in Zeltlagern verharren müssten. Damals fanden Josef und Maria keinen Platz in Betlehem. Sie mussten in einem Stall übernachten, wo Jesus geboren wurde. Heute sind es Zelte der Flüchtlingslager in Griechenland, Türkei, Libanon oder anderswo, in denen Mütter ihre Kinder gebären müssen, weil sie keine Herberge finden.