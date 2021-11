von Wilfried Dieckmann

Der Imkerverein Schlüchttal blickt auf eine 125-jährige Vereinsgeschichte zurück. Mit einem Infonachmittag über Honigbiene und Imkerei soll das Jubiläum am Sonntag, 7. November, von 12 bis 16 Uhr mit Interessierten im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen gefeiert werden. Besucher können sich an einem Bienen-Quiz beteiligen und ein Glas Honig gewinnen. Für die Veranstaltung gilt die 3-G-Regelung, der Eintritt ist frei.

Der Verein Das 80-jährige Vereinsbestehen wurde im September 1972 in der alten Post in Ühlingen mit der Trachtenkapelle Ühlingen und dem Streichorchester Obermettingen, das 100-Jährige im September 1996 in der Schwarzwaldhalle in Grafenhausen mit großem Programm gefeiert. Die eingeschleppte Varroamilbe war nun heimisch geworden und verursachte große Völkerverluste. In der Vereinschronik ist auch vermerkt, dass im Jahr 1986 wegen des Kernkraftwerkunfalls in Tschernobyl kein Honig verkauft werden durfte, der bis Mitte Mai geschleudert wurde. Der Imkerverein Schlüchttal hat 1996 eine neue Vereinssatzung beschlossen und wird beim Vereinsregister (Amtsgericht) als eingetragener Verein geführt. Der Imkerverein Schlüchttal hat derzeit 44 Mitglieder.

Nach einem Sektempfang im Vortragsraum mit Ansprachen von Bürgermeister und Schirmherr Christian Behringer und dem Vereinsvorsitzenden Bernhard Heer beginnt der Info-Nachmittag. Von 12 bis 16 Uhr werden erfahrene Imker an Ständen im Vortragsraum nicht nur umfassend über die Honigbienen, sondern auch über benötigte Geräte sowie über vielfältige Bienenprodukte informieren. Außerdem können Teilnehmer bei einem Bienen-Quiz mitmachen und mit etwas Glück ein Glas Honig gewinnen.

Nach der Gründung des „Bezirksvereins für Bienenzucht Schlüchttal“ in der alten Post in Ühlingen im Jahr 1892, wurde dieser ab 1896 beim Badischen Landesverein für Bienenzucht offiziell erwähnt und als Verein geführt. Nahezu alle Akten sind seit der Gründung des Vereins bis 1948 verloren. 1971 hat Otto Beck die Zeit aus Erinnerungen und Überlieferungen in einer Chronik festgehalten. Laut den Aufzeichnungen hat in den 1890er Jahren die Faulbrut (Bakterienerkrankung) im Schlüchttal hohe Bienenverluste verursacht.

Die Gefährlichkeit der Seuche wurde seinerzeit jedoch nicht in vollem Umfang erkannt und trat folglich immer wieder auf. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden viele Bienenstände nicht mehr betreut. Die Oberlehrer Röttele von Ühlingen und Gassenmann von Hürrlingen betreuten in der ganzen Gegend die verwaisten Bienenstände und bezogen die Jugend in die Betreuung mit ein. Erste Erfolge bei der Faulbrutbekämpfung erreichten die beiden Lehrer während des Krieges durch Kunstschwarmbildung und mit Desinfektion.

Das Ende des Ersten Weltkrieges und die Hungerjahre hatten wohl die Bevölkerung zur Bienenhaltung bewogen, um eine Eigenerzeugung des begehrten Süßstoffes Honig zu erreichen. Folglich stieg nach dem ersten Weltkrieg die Zahl der Mitglieder beim Imkerverein auf 130 an und die Zahl der Völker auf mehr als 1400. Der Verein erlebte in den 1920er Jahren seinen Mitglieder- und Völkerhöhepunkt. So hatte nahezu jedes zweite Haus einen Bienenstand mit drei bis fünf Bienenvölkern.

Pfarrer Armbruster aus Bettmaringen war von 1948 bis 1951 Vorsitzender des Imkervereins und löste Otto Beck im Amt ab. Als der Geistliche, der sich besonders um die Wiedergründung des Imkervereins große Verdienste erworben hat, 1951 pensioniert wurde und in seine Heimat zog, wurde Otto Beck, der rund 100 Bienenvölker bei seinem Bienenhaus in Ühlingen betreute, erneut mit der Leitung des Imkervereins Schlüchttal betraut und zum Vorsitzenden gewählt.