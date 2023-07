Der Imkerverein Brendener Berg wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Das Jubiläum werden die Imker aus Berau und Brenden in einem kleinen Rahmen feiern – mit einer Informationsfahrt nach Urberg auf den Goldenhof und einem Imkerhock in Berau-Rickenbach am Samstag, 8. Juli.

Im Bienenschaukasten von Erich Baumgartner erhält man Einblick in das Leben der Bienen, mit gelbem Punkt die Königin. | Bild: Werner Steinhart

In den 75 Jahren haben die Imker des Brendener Berges den Honigfreunden nicht nur das Leben versüßt, sie haben durch die Bienenzucht einen großen ökologischen Beitrag für die Natur und Pflanzenwelt geleistet. Durch eine intensive Vereinsarbeit, Kameradschaft und Zusammengehörigkeitsgefühl sei es möglich gewesen, den Verein so viele Jahre zu führen und zu erhalten. „Möge diese selbstlose und idealistische Einstellung auch weiterhin im Verein sein und somit seinen Fortbestand gewährleisten“, schreibt der Vorsitzende des Imkervereins, Edgar Böhler, in seinem Vorwort zum Jubiläum.

Der Verein Der Imkerverein Brendener Berg hat derzeit 19 aktive Mitglieder mit 71 Bienenvölkern. Der Vorstand im Jubiläumsjahr setzt sich zusammen aus: Dem Vorsitzenden Edgar Böhler, dem stellvertretenden Vorsitzenden Florian Meusburger, Schriftführerin Gisela Weber, Kassierer Karl Wetzel, Beisitzer Michael Ebner, Erich Baumgartner und Karl-Heinz Fechtig. Kontakt über Edgar Böhler unter der Telefonnummer 07747/94652.

75 Jahre sind auch Anlass, in der Vereinsgeschichte zu blättern. 1948 trennten sich die Imker auf dem Berg von dem Verein Gurtweil und Waldshut und gründeten in der Versammlung am 1. August 1948 den heutigen Verein, den Imkerverein Brendener Berg. 25 Mitglieder waren zur Versammlung erschienen, zehn davon waren dann die Gründungsmitglieder. Zum ersten Vorsitzenden wurde Wilhelm Wörlin gewählt.

Ein Bild vom 50-jährigen Bestehen. In der mittlere Reihe, Zweiter von links, der langjährige Vorsitzende Andreas Fleig, vorderer Reihe Dritter von rechts Gründungsmitglied Rudolf Strittmatter. (Repro) | Bild: Werner Steinhart

Ein Jahr später hatte der Verein bereits 32 Mitglieder und war Mitglied im Landesverband Badischer Imker. Dass die Imkerei auf dem Brendener Berg aber sicherlich schon vor der Vereinsgründung ausgeführt wurde, geht aus einer Mitgliederliste vom Februar 1899, geführt von L. Huber aus Niederschopfheim, hervor, in der von 35 Mitgliedern aus Brenden bei Ühlingen die Rede ist.

Andreas Fleig, der von 1974 bis 2002 den Verein führte, war Motor des Imkervereins und war stets bemüht Jungimker zu generieren. Für seine Verdienste wurde er mit der Goldenen Ehrennadel des Deutschen Imkerbundes 1992 ausgezeichnet. Andreas Fleig starb 2005. Seit 2002 leitet Edgar Böhler den Imkerverein.

Die Imker aus Berau und Brenden feiern ihr Jubiläum in kleinem Rahmen. | Bild: Werner Steinhart

Dass die Imker vom Brendener Berg einen ausgezeichneten Honig produzieren, beweist auch die Tatsache, dass alljährliche viele Imker auf dem Badischen Imkertag bei der Honigprämierung erfolgreich waren und sind. So manche Gold- oder Silbermedaille wanderte auf den Brendener Berg. Das alljährliche Imkergrillfest auf der Bruckenholzhütte war legendär und zog jedes Jahr viele Gäste an. Das Grillfest ist mittlerweile Geschichte. Seit 2014 findet in zweijährigem Rhythmus die Informationsveranstaltung „Tag des offenen Bienenhauses“ statt, die auf großes Interesse seitens der Bevölkerung stößt.

In zweijährigem Rhythmus lädt der Imkerverein Brendener Berg zum Tag des offenen Bienenhauses, um über die Arbeit der Imker zu informieren. Auf unserem Bild von 2022 demonstriert der Vorsitzende des Imkervereins Brendner Berg, Edgar Böhler (rechts) das Honigschleudern. | Bild: Werner Steinhart

Was machen Imker eigentlich das ganze Jahr über? Ein Blick in das Imkerjahr