von Ursula Ortlieb

Bei schönem Wetter hat unter Leitung von Pater Richard Lehmann-Dronke am Sonntag die alljährliche Heilige Messe an der Löffelkapelle in Brenden stattgefunden. Den gut besuchten Gottesdienst hat der Kirchenchor Brenden musikalisch umrahmt.

Die Löffelkapelle

Die Kapelle liegt auf dem Waldweg zwischen Brenden und Staufen. Sie wurde 1860 als sogenanntes Bildhüsli errichtet und ist Maria als Schmerzensmutter geweiht. Nach mündlicher Überlieferung pilgerten die Menschen der umliegenden Orte bei Zahn- und Ohrenschmerzen zu dieser Kapelle und hofften auf Linderung. Mit Löffeln, die einst in der Kapelle hingen, wurde bei Ohrenschmerzen warmes Öl in die Ohren geträufelt, bei Zahnschmerzen wurde „Expella“ als Allheilmittel verwendet. Daher heißt die Kapelle „Löffelkapelle“.

Die Löffelkapelle ist ein Schmuckstück auf dem Waldweg zwischen Brenden und Staufen, das Wanderer gerne für eine Rast und zum Innehalten nutzen. Das Bild wurde vor Sturm „Burglind“ aufgenommen, als der Wald ringsum intakt war. | Bild: HTG/Theo Isele

Nach einem Brand in der Mitte des vorigen Jahrhunderts lag sie jahrzehntelang brach und wurde auf die Initiative der Landfrauen Brenden, unter dem Vorsitz von Renate Bernauer und mit freiwilligen Helfern, 1978 wieder aufgebaut. Sie ist seither ein Schmuckstück auf dem Waldweg. Karin Isele und Sonja Schäfer kümmern sich um das gepflegte Erscheinungsbild in und vor der Kapelle, Ursel und Ottmar Isele halten den Platz sauber. Derzeit sind die zahlreichen wilden Stiefmütterchen ringsum das Bildhäusle wie die Kapelle auch genannt wird, ein schöner Blickfang. Wanderer und Radfahrer machen an diesem Kleinod gerne zum Innehalten Rast. Auch in diesem Jahr meinte es Petrus gut mit den Gläubigen. Seit der Einweihung 1978 konnte der Gottesdienst lediglich zwei Mal wetterbedingt nicht stattfinden.