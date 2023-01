von Elisabeth Baumeister

Was im vergangenen Jahr umgesetzt wurde und im neuen Jahr geplant ist, das sind die Kernfragen in den traditionellen Bürgerversammlungen. Antworten auf diese Fragen hat es für die Besucher der Hürrlinger Bürgerversammlung im Gemeindesaal gegeben. Ortvorsteher Christoph Wehle und Bürgermeister Tobias Gantert informierten die Anwesenden. Die Bürgerversammlung begann mit einem gemeinsamen Essen, die Bewirtung lag in den Händen des Musikvereins Riedern am Wald. Auch der ehemalige Ortsvorsteher Ekkehard Blank, einige Vereinsvorstände und Neubürger zählten zu den Gästen.

Der Ort Hürrlingen wurde am 1. Juli 1971 in die damals eigenständige Gemeinde Ühlingen eingemeindet. Der Ort hat 223 Einwohner. 2020 bis 2022 wurden ein Sterbefall und sechs Geburten verzeichnet. Bürgermeister Tobias Gantert und Ortsvorsteher Christoph Wehle dankten allen, die sich für die Gemeinschaft einsetzen. Vier Blutspender wurden geehrt: Dominik Ruf und Markus Hofer (je 25-mal), Julian Bucher und Herbert Staller (je zehnmal).

Bürgermeister Tobias Gantert ehrte Herbert Staller für zehnmaliges Blutspenden. Die Blutspender Dominik Ruf, Markus Hofer und Julian Bucher waren nicht anwesend. | Bild: Elisabeth Baumeister

In seinem Rückblick hat Ortsvorsteher Christoph Wehle die vergangen drei Jahre im Ort Hürrlingen zusammengefasst. Im Gemeindehaus waren Reparaturen an der Heizung erforderlich, in der Küche wurden die Kühlschränke ausgetauscht und eine Schließanlage wurde am Gebäude eingebaut. Der Bachauslauf wurde neu gesichert und das Buswartehäuschen restauriert. Diese beiden Maßnahmen hat der Ortschaftsrat in Eigenarbeit ausgeführt.

An der Hürrlinger Wassertretstelle wurden Bäume gepflanzt, ein Spielgerät errichtet und ein Sonnensegel aufgestellt. Begonnen wurde mit der Sanierung des Aufenthaltsraums der ehemaligen Feuerwehr Hürrlingen. Diese Maßnahme soll ausschließlich mit den Mitteln aus dem Budget des Jahres 2023 fertiggestellt werden.

Im Mittelpunkt der Investitionen 2023 steht in Hürrlingen das Gemeindehaus. Der Gemeindesaal soll saniert werden. Mit der Renovierung des Aufenthaltsraums der ehemaligen Feuerwehr wurde schon begonnen. Für den Gerätewart der Gesamtfeuerwehr Ühlingen-Birkendorf wird ein Büro eingerichtet. | Bild: Elisabeth Baumeister

Für das aktuelle Jahr steht die vollumfängliche Sanierung des Gemeindesaals im Vordergrund. Der Ortschaftsrat hat dies als einzige Maßnahme in den Haushalt der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf eingereicht. Nach einer Berechnung des Bauamts geht man von Kosten in Höhe von 60.000 Euro aus.

Aktuelle Themen im Blick

Auf die aktuellen Themen Flüchtlingskrise und Energiekrise ist Bürgermeister Tobias Gantert eingegangen. Bei ihren Aufgaben mit den Flüchtlingen werden die beiden hauptamtlichen Fachkräfte von vielen Ehrenamtlichen unterstützt. Die Energiekrise bringt vor allen Dingen durch die gestiegenen Kosten finanzielle Probleme mit sich. Die Gemeinde wirkt, wo es möglich ist, dem hohen Stromverbrauch entgegen. Die teuren Elektro- und Ölheizungen werden auf Hackschnitzelheizungen umgestellt.

„Ich habe auch eine gute Nachricht: Im Haushalt 2023 muss keine Neuverschuldung gemacht werden“, erklärte der Bürgermeister. Zur Belegung im Gemeindehaus Hürrlingen gab es weitere Informationen. Der Gerätewart der Gesamtfeuerwehr Ühlingen-Birkendorf wird als zentraler Anlaufpunkt im Gemeindehaus ein Büro erhalten und der eigene Anhänger der Jugendfeuerwehr ist in der früheren Feuerwehrgarage untergebracht. Die Jugendfeuerwehr ist zahlenmäßig die stärkste Abteilung der Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf. Erfreulicherweise kommen viele der Jugendlichen aus Hürrlingen.

Empfehlung im Rahmen des Breitbandausbaus

Ein weiteres großes Vorhaben, das in Hürrlingen ansteht, ist der Breitbandausbau. Hierzu hat Joachim Baumeister anschaulich referiert und wertvolle Informationen gegeben. Der Breitbandausbau in Hürrlingen erfolgt nach der Bundesförderung. Das schnelle Internet ist bis zum Anschluss am Gebäude kostenlos.

Joachim Baumeister hat allen empfohlen, dieses Angebot anzunehmen. Zum einen sei es eine Wertsteigerung für jedes Gebäude, außerdem müsse ein späterer Anschluss privat bezahlt werden.

Von der evangelischen Kirchengemeinde hat Sigrid Tross-Währy über die anstehenden Änderungen informiert. Ühlingen-Birkendorf wird in naher Zukunft zur Pfarrgemeinde Tiengen gehören. Ihr Dank galt, im Namen aller, dem Pfarrerehepaar Geib aus Bonndorf für die gute Betreuung während der Vakanz. Mit ihrer Bildpräsentation über die vergangenen drei Jahre hat Elisabeth Baumeister vieles aus dem Dorfleben wieder in Erinnerung gerufen.