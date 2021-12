von Wilfried Dieckmann

In der Gemeinde besteht eine anhaltende Nachfrage nach Wohnungen, die in der wirtschaftlich expandierenden Kommune einen Arbeitsplatz haben. Einstimmig befürwortete der Gemeinderat in jüngster Sitzung den Neubau eines Mehrfamilienhauses, in dem zwölf Mietwohnungen geplant sind. Bebaut wird somit ein Grundstück „Auf der Breite“, das von der Gemeinde verkauft wurde.

Die sogenannten Einpendler, die nicht hier wohnen, aber ihren Arbeitsplatz haben, überwiegen in der Gemeinde. Arbeitsplätze, die nicht nur von größeren Betrieben wie beispielsweise der Staatsbrauerei Rothaus oder dem Fleischereimaschinenhersteller Rühle, sondern auch von kleineren Handwerksbetrieben oder im touristischen und gastronomischen Bereich zur Verfügung gestellt werden. Dieser positive Trend scheint angesichts des Facharbeitermangels bisher ungebrochen zu sein. Auch kann davon ausgegangen werden, dass mit der Erweiterung des Gewerbegebietes zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden.

Grafenhausen Silberstreifen am Horizont: Finanzplanung gibt mit sattem Plus Anlass zur Freude Das könnte Sie auch interessieren

Befreiung von Bauvorschriften

Mit dem Neubau eines Mehrfamilienhauses konnten wichtige Weichen gestellt werden. Mit der Schaffung von Wohnraum im Mietsektor kann auch einer möglichen Abwanderungstendenz und der damit verbundenen Entleerung des ländlichen Raumes entgegengewirkt werden. Nicht zu vergessen sei das Bemühen der Gemeinde, nicht nur im Kernort, sondern auch in allen Ortsteilen ein bedarfsgerechtes Baulandangebot bereitzuhalten.

Wie Bürgermeister Christian Behringer in der Ratssitzung mitteilte, wurde das Projekt Mietwohnungen, das neben dem Gasthaus Breitehof an der Landesstraße gegenüber dem Neubaugebiet Kälberweide eins entstehen soll, den Ratsmitgliedern in nichtöffentlicher Sitzung vorgestellt. Mit dem Neubau des Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage und Außenstellplätzen gehört auch eine langjährige innerörtliche Baulücke der Vergangenheit an. Um schlussendlich auch zwölf Wohnungen realisieren zu können, wurde vom Rat eine Befreiung von Bauvorschriften erteilt. Damit die Traufhöhe eingehalten werden kann, soll nun die Dachneigung mit 30 statt der vorgeschriebenen 35 bis 50 Grad ausgeführt werden.