Mike Wehrle aus dem Ühlingen-Birkendorfer Ortsteil Hürrlingen ist im Mai in der Schweiz zum Koch des Jahres ausgezeichnet worden. Der heute 47-Jährige ist der Sohn von Ursula und Peter Wehrle und in Hürrlingen mit zwei Brüdern aufgewachsen.

Mike Wehrle hat in seiner Schulzeit ein Schnupper-Praktikum bei Richard Boll im früheren Gasthaus „Berghof“ gemacht. Bei diesem Praktikum ist seine Entscheidung gefallen: „Ich will Koch werden.“ Von 1993 bis 1997 machte er seine Ausbildung zum Koch bei Erich Bercher im Hotel „Bercher“ in Tiengen.

Im ehemaligen Gasthaus „Berghof“ in Riedern a.W. hat Mike Wehrle seine Liebe zum Kochen entdeckt und in den Anfangsjahren seiner Kochlaufbahn auch oft mitgearbeitet. | Bild: Richard Boll

Weitere Stationen in deutschen Hotels waren das Colombi in Freiburg und das Romantikhotel Spielweg im Münstertal (heute bekannt durch Köchin Viktoria Fuchs). In Frankreich war er in der Auberge de l‘Ill der Familie Haeberlin im Elsass (bis 2019 drei Sterne, aktuell zwei Sterne), und in England im Inter-Continental Hotel London Park Lane.

Die Auszeichnung Seit mehr als 25 Jahren veröffentlichen der Schweizer Hoteltester Karl Wild und die „Sonntagszeitung“ das Ranking „Die 100 besten Hotels der Schweiz“ und küren auch den besten Koch der Schweiz (“Koch des Jahres“). Die Jury mit Karl Wild, Spezialisten aus Hotellerie und Tourismus und Vielreisenden, nehmen die Wahl nach einer Klassierung und nach einheitlichen Kriterien jährlich schweizweit vor. Die Begründung für die Wahl von Mike Wehrle: Der 47-Jährige ist verantwortlich für 16 Restaurant in drei Fünf-Sterne-Häusern mit über 140 Köchen. Außerdem ist er für die Förderung junger Talente zuständig.

Weitere Stationen waren das Victoria-Jungfrau in Interlaken und für die Peninsula-Gruppe Bangkok, Manila und Chicago. 2017 übernahm Mike Wehrle als Culinary Director die Verantwortung für sieben Restaurants im Bürgenstock Resorts im Luzern. Seit 2022 führt der gebürtige Hürrlinger die gesamte Gastronomie der Bürgenstock Collection, zu der auch die Luxushäuser Schweizerhof in Bern und Royal Savoy in Lausanne zählen.

Mike Wehrle aus Hürrlingen ist in der Schweiz zum „Koch des Jahres“ ausgezeichnet worden. Der 47-Jährige ist für die Bürgenstock Collection verantwortlich für 16 Restaurants. | Bild: Olivia Pulver - Glanzlicht Fotografie

Vor kurzem hat der gebürtige Hürrlinger sein erstes Kochbuch „Seven Kitchens“ vorgestellt, darin präsentiert er seine beste Rezepte aus seinen sieben Restaurants.

Unter dem Titel Seven Kitchens hat der Koch des Jahres unlängst sein erstes Kochbuch präsentiert. | Bild: Elisabeth Baumeister

Zuhause vespert er am Liebsten

Wenn er daheim in Hürrlingen ist, was selten der Fall ist, steht der 47-Jähirge allerdings nicht am Herd. „Ich will, dass Mike frei hat, wenn er mal zu Hause ist“, sagt seine Mutter Ursula. „Und ich liebe es, daheim ausgiebig zu Vespern“, erklärt Mike Wehrle auf Anfrage.

Ursula und Peter Wehrle haben ihren Sohn in den Entscheidungen ins Ausland zu gehen, wie beispielsweise für fünf Jahre nach Bangkok, stets bestärkt. „Wir haben telefoniert und einmal im Jahr kam er auch nach Hause“, sagt Ursula Wehrle heute.

Die Hobbies von Mike Wehrle waren in seiner Jugendzeit der Fußball am Hasenwald für den FSV Riedern a.W. und die Fasnet bei der Narrenzunft Hü-Ri. „Und er hat gern mit den Kumpels gefestet“, erinnert sich seine Mutter. Heute spielt er ab und zu Tennis oder Golf, wenn es die Zeit zulässt.

„Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, das können nicht viele von sich behaupten“, schwärmt der begeisterte Koch aus dem Schwarzwald.