von Chris Seifried

Am Dienstag stand der Impfbus des Landkreises den ganzen Tag vor dem Hagehus in Grafenhausen, das ob neuem und ausgeweitetem Angebot erstmals zu einer wahren Pop-up-Impfstation avancierte. Dank hervorragender Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Impfbus-Team, Freiwilligen des DRK-Ortsvereins sowie dem Impfarzt konnten schlussendlich 347 Impfdosen verabreicht werden.

Alle Beteiligten zeigten sich vom Erfolg der groß angelegten Impfaktion in Grafenhausen schier überwältigt und rundum zufrieden. Wie Impfarzt Christian Bohl nach getaner Arbeit erfreut feststellte, sei die spezielle Serviceleistung nur möglich gewesen, weil zum einen die Gemeinde die großzügigen öffentlichen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt habe, die die erforderliche Trennung von Warte- und Funktionsbereich überhaupt erst erlaubt habe.

Zum anderen hätten die freiwilligen Helferinnen und Helfer des DRK-Ortsvereins sehr gut mitgezogen, indem sie die ehrenamtliche Lenkung der Besucherströme übernahmen, beim Ausfüllen der Frage- und Informationsbögen sowie auch bei weiteren Notwendigkeiten für die zahlreich erschienenen Impflinge behilflich waren. „Nur deshalb konnten während mehrerer Stunden insgesamt 347 impfwillige Personen geimpft werden, die zudem nicht draußen in der Kälte warten mussten, sondern aufgeteilt in zwei beheizten Etagen des Hagehus im Warmen sitzen konnten“, wusste Impfarzt Christian Bohl zu berichten.

In den Vormittagsstunden bekamen 83 Impflinge ihre gewünschte Erst-, Zweit- oder Drittimpfung in den Arm, die sich per Voranmeldung registriert hatten. Weitere 264 Spontan-Impfwillige jeglichen Alters (12- bis 85-Jährige), die von nah und auch von weiter her eigens nach Grafenhausen gekommen waren, wurden ohne Voranmeldung von 13 bis 17 Uhr registriert und geimpft. Erstmals und als zusätzlicher Service für Menschen über 70 Jahren war die erste Stunde des offenen Impfens (13 bis 14 Uhr) für die älteren Bürgerinnen und Bürger reserviert, um dieser Altersgruppe die sonst längeren Wartezeiten zu ersparen.

Für Christian Bohl war der Dienstag ein anstrengender Tag, wie er erzählte, war er von 9 bis etwa 18.30 Uhr auf den Beinen. „Diese Impfaktion war für mich der Rekord – so hohe Zahlen wie hier in Grafenhausen habe ich noch nie erreicht“, sagte er. Gleich wie Eberhard Hummel vom DRK-Ortsverein zeigte er sich aber stolz und froh, dass dank der großen Unterstützung – unter anderem zog ein fachkundiges DRK-Mitglied dem Impfarzt die vielen Spritzen auf – alles so gut und reibungslos geklappt hat.