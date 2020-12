von Elisabeth Baumeister

Der Biber ist in Riedern am Wald angekommen. Im Gewann Sägebächle ist es nicht zu übersehen, dass sich hier der Nager niedergelassen haben. Mit seiner Vorliebe für langsam fließende und auch stehende Gewässer hat er hier eine Traumlandschaft gefunden. Das beschauliche Sägebächle ist ein Zufluss in die Mettma. Ein kleiner hier befindlicher Weiher ist ihm dienlich für den Unterwasser-Eingang in seinen Biberbau.

Der Biber hat ein riesiges Projekt begonnen. Er nagt an einer Buche mit einem Durchmesser von ungefähr 40 Zentimetern und einer Höhe von mindestens 20 Metern. | Bild: Elisabeth Baumeister

Er hat begonnen, seine eigene Landschaft zu bauen. Um an sein Bau­material zu kommen, fällt er die Bäume. Gut zu erkennen ist die Schleifspur, auf der er die geschälten Zweige und Äste von seinen Fällplätzen zum Weiher transportiert. Jetzt hat er ein riesiges Projekt begonnen. Er nagt an einer Buche mit einem Durchmesser von ungefähr 40 Zentimetern und einer Höhe von mindestens 20 Metern.