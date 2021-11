von Wilfried Dieckmann

Das Land Baden-Württemberg möchte die Energiewende voranbringen. Wind- und Solarenergie stehen im Mittelpunkt. Wie Bürgermeister Christian Behringer im Gespräch mit dieser Zeitung informierte, will sich Grafenhausen bei der Entwicklung einbringen und hat sich professionelle Unterstützung beim Forum Energiedialog geholt. Das Landesprogramm begleitet Gemeinden bei Information und Dialog zu Energieprojekten.

„Mehrere Projektierer sind mit der Idee auf die Gemeinde Grafenhausen zugekommen, Windenergieanlagen auf Grafenhausener Gemarkung zu bauen“, teilte Christian Behringer mit. Mit dem Thema hat sich auch der Gemeinderat in einer Klausurtagung befasst.

In Sachen Windenergie hat sich die Gemeinde professionelle Unterstützung beim Forum Energiedialog geholt. „Das Landesprogramm begleitet Kommunen bei Information und Dialog zu Energieprojekten“, erläuterte Christian Behringer. Er schätzt das Landesprogramm, das 2016 ins Leben gerufen wurde, als sehr wertvoll für Grafenhausen ein. ,,Der ‚Energiedialog‘ ist eine wichtige Unterstützung für uns. Für ein so komplexes Thema wie die Windenergie können wir uns über solch eine kompetente Hilfe glücklich schätzen. Zudem ist das Programm mit keinerlei Kosten für die Gemeinde verbunden.“

Forum Energiedialog

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Energiewende das Land Baden-Württemberg verändern wird. So sollen beispielsweise neue Windparks entstehen, die dazu beitragen, den Klimawandel zu bremsen und Wertschöpfung in den ländlichen Raum zu bringen. Gleichzeitig verändern jedoch die mehr als 200 Meter hohen Windenergieanlagen das Landschaftsbild und führen dazu, dass sich Menschen gegen diese Anlagen wehren. Dennoch möchte die grün-schwarze Landesregierung die Energiewende auch mittels Windkraft weiter voranbringen.

Stand der Dinge Zwei bisher bestehende Windkraftanlagen im Landkreis Waldshut befinden sich in der Löwenstadt Bonndorf. Sie wurden in den Jahren 2001 und 2005 mit einer Gesamtleistung von 1,4 Megawatt gebaut. Außerdem stehen drei Windkraftanlagen bei Hasel auf dem Glaserkopf. Laut dem Betreiber EnBW wurden damit zwischen Januar und Ende Juni dieses Jahres 10,28 Gigawattstunden Strom erzeugt.

Gleichzeitig wird von der Politik auch registriert, dass sich Bürger in den Gemeinden nicht nur im positiven Sinne zu Wort melden. Es besteht Bedarf nach Transparenz, Information, Dialog bis hin zu Konfliktklärung. Das Land will gemeinsam mit Städten und Gemeinden auf diesen Bedarf eingehen und bietet den Kommunen mit dem Forum Energiedialog (FED) Hilfestellungen an. Dabei stehen unter anderem neben der Beratung auch die Organisation und Moderation von Veranstaltungen sowie die Klärung fachlicher Streitfragen im Mittelpunkt. Hierfür ist ein Team von Fachleuten beauftragt worden, die vor Ort tätig sind. Gemeinsam mit der Projektleitung im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg und mit den Kompetenzzentren Energie an den Regierungspräsidien entwickelt es im Forum Energiedialog passende Angebote und steht den Kommunen kostenneutral zur Verfügung.

Aufgaben

,,Das Forum Energiedialog hat die Aufgabe, zu informieren und Gespräche auf Augenhöhe zu ermöglichen, damit Bedenken und Anregungen aufgenommen und nach Möglichkeit Kompromisse gefunden werden“, so lauten die Aussagen von Christoph Ewen und Dirk Vetter vom FED. Sie begreifen sich als überparteiliche und neutrale, fachlich versierte Kommunikationsexperten.

In Grafenhausen ist es geplant, dass die Experten vom FED in einem ersten Schritt gemeinsam mit dem Gemeinderat die Situation auf der Gemarkung analysieren und ein Dialogkonzept erarbeiten. So könnte das FED Workshops, Informationsbriefe oder öffentliche Veranstaltungen anbieten. Sofern es notwendig erscheint, wird eine Fachexpertise in den Dialogprozess herangezogen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung nichtöffentlich darüber beraten, ob das Forum Energiedialog in den Entwicklungsprozess mit einbezogen wird (wir werden noch darüber berichten).

Öffentlichkeit einbeziehen

Bürgermeister Christian Behringer und dem Gemeinderat Grafenhausen erscheint es besonders wichtig, dass in dem Prozess Windkraftanlagen die Öffentlichkeit mit eingebunden wird. So sollen nicht nur Wirtschaft, Landwirtschaft, Naturschutz, Tourismus, Jugend oder Seniorenrat, sondern auch kritische Stimmen von Angrenzern an mögliche Windkraftanlagen mit einbezogen werden.