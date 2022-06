von Wilfried Dieckmann

Sportlich hoch hergehen wird es beim Pfingstturnier des SV Grafenhausen im Schlüchtsee-Stadion. Ausgetragen wird neben dem Firmenturnier sowie dem Grümpel- und AH-Turnier zum ersten Mal auch ein Elfmeter-Turnier. Im Mittelpunkt des dreitägigen Spektakels wird aber die offizielle Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes stehen.

Der Kunstrasenplatz im Schlüchtsee-Stadion wurde bereits vor Beginn der neuen Saison im Herbst 2020 fertiggestellt und von den aktiven Fußballern in Betrieb genommen. Bis auf einige Arbeiten an der Außenanlage konnte die Umwandlung des Hartplatzes in einen modernen Kunstrasenplatz abgeschlossen werden.

Grafenhausen Eine Künstlerpalette soll im Skulpturenpark Grafenhausen wachsen Das könnte Sie auch interessieren

Der SVG-Chef Daniel Stritt dankte der Gemeinde Grafenhausen für die unkomplizierte Unterstützung bei dem Mammutprojekt. Dessen Kosten bezifferte er mit 280.673 Euro. Gegenüber den Kostenberechnungen von rund 300.000 Euro konnten dank vieler Eigenleistungen circa 20.000 Euro eingespart werden. „In der coronabedingten fußballfreien Zeit konnte viel in Eigenarbeit geleistet werden“, betonte Stritt im Gespräch mit dieser Zeitung.

Eine herzliche Einladung

Er sei froh, dass die notwendigen Einschränkungen während der Pandemie nun der Vergangenheit angehörten. Somit könnte beim Pfingstturnier 2022 der neue Platz auch offiziell eröffnet werden. „Wir laden hierzu am Sonntag die Grafenhausener Einwohner und ganz besonders unsere vielen Sponsoren und Helfer recht herzlich ein, um mit uns die offizielle Eröffnung zu feiern,“ betonte der SVG-Vorstand Stritt.

Grafenhausen 1000 Gäste besuchen das Atelier und den neuen Ausstellungsraum von Ralf Rosa in Grafenhausen Das könnte Sie auch interessieren

Die Feierlichkeiten starten am Pfingstsonntag, 5. Juni, um 11 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Grafenhausen. Die Platzsegnung beginnt um 12 Uhr, ab 12.30 Uhr ist ein Einlagespiel der D-Jugend vorgesehen. Um 13.30 Uhr wird das Grümpelturnier mit Barbetrieb angepfiffen. Beim Firmenturnier am Freitag, 3. Juni, nehmen die Firmen Hago, Rühle, Brauerei Rothaus, Bruno Kaiser Holzbau, Sanitär Mössner, Aebi Schmidt, Auto Tröndle, Eliquo Stulz, Dunkermotoren, Schluchseewerk, Sanitär Gatti, Gutex, Zimmerei Kostenbader und Holzhaus Bonndorf teil. Beginn der Spiele ist um 17 Uhr. Gespielt wird mit fünf Feldspielern und einem Tormann.

Das Kleinfeldturnier der Alten Herren wird am Samstag, 4. Juni, ab 15 Uhr ausgetragen. Die Mannschaften kommen vom TuS Bonndorf, FC Birkendorf und VfL Riedböhringen sowie vom SV Titisee, SV Hölzlebruck und SV Grafenhausen. Um 19 Uhr beginnt ein Elfmeterturnier, das zum ersten Mal ausgetragen wird. Dem Sieger winkt ein Preisgeld in Höhe von 150 Euro.