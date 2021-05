von Werner Steinhart

Es ist ein wichtiges Anliegen des Ortschaftsrates Ühlingen, das Abenteuerspielgelände an der Schlücht beim Kindergarten zu erhalten und zu pflegen. 1997 errichtet hat der Spielplatz nichts von seiner Attraktivität eingebüßt und wird nicht nur von Kindern und jungen Familien aus dem Ort besucht, sondern auch von Besuchern von außerhalb der Gemeindegrenzen. In der Neukonzeption soll als weitere Attraktion ein Baumhaus errichtet werden und der Skiclub möchte in der Verlängerung des Areals einen sogenannten Pumptrack errichten.

Was ist ein Pumptrack? Bei einem Pumptrack handelt es sich um einen meist asphaltierten Parcours, der mit verschiedensten Fahrzeugen, wie Mountainbikes, Laufräder, Roller, Inline-Skates, Skateboards, Bobby-Cars, als auch weiteren Fahrzeugen befahren werden kann.

Nach knapp 25 Jahren ist es für den Ortschaftsrat Zeit, die gesamte Anlage zu überprüfen und zu hinterfragen, ob das Vorhandene noch zeitgemäß ist und den Anforderungen entspricht. Grundsätzlich sind annähernd alle Geräte weiterhin in gutem Zustand. Dirk Schäuble stellte in jüngster Ortschaftsratsitzung die Ideen der Projektgruppe vor. Im Bereich der jetzigen Sitzgruppe und Grillstelle, die entfernt werden wird, soll ein kleiner Pfad mit einer kleinen Rutsche entstehen. Die Burganlage bleibt bestehen, im Turm wird ein Boden eingezogen für einen Aufenthaltsraum. Von der Burganlage geht eine Kletterwand aus. Die Tunnelanlage bleibt bestehen, genauso wie die Burganlage mit Rutsche und Sandkasten.

Der Abenteuerspielplatz in Ühlingen ist attraktiv, wie auf dem Bild der bekletterbare Drache. Dahinter plant der Skiclub Schlüchttal die Anlage eines Pumptracks. | Bild: Werner steinhart

Besondere Attraktion wird ein Baumhaus sein mit einer Gesamthöhe von fünf Metern und vier Metern Durchmesser, das auf Stelzen steht. Zugänglich wird das Baumhaus über einen Steg sein, der am Hang eingebunden ist. Die Zimmerei Andreas Buchmüller wird das Projekt bauen. Im Innenraum bietet das Baumhaus genügend Platz zum Spielen. Für die Sanierung und die Neueinrichtungen sind im Haushalt 20.000 Euro bereitgestellt, weitere Mittel wird der Ortschaftsrat aus dem Ortschaftsbudget zuschießen.

So soll das Baumhaus aussehen, das als weitere Spielmöglichkeit auf dem Abenteuerspielplatz an der Schlücht in Ühlingen errichtet werden soll. | Bild: Repro Werner Steinhart

Um das weitere Gelände attraktiv zu gestalten, ist der Skiclub Schlüchttal an die Gemeinde herangetreten, darauf einen sogenannten Pumptrack zu erreichten. SCS-Vorsitzender Daniel Frech erläuterte das Vorhaben. Das Projekt würde sich gut in die gesamte Anlage einfügen und wäre ein sehr attraktives Angebot, das über die Gemeindegrenzen angenommen werden wird“, so Frech. Im Bereich vor den Tennisplätzen biete sich eine Fläche an, die unterschiedliche Höhenprofile aufweist. Einig war man sich, dass der Fahrbahnbelag aus Asphalt ist. Die Zwischenräume der Pumptrack-Anlage werden Grünflächen sein.

Die Projektgruppe Die Projektgruppe „Kinderspielplatz“ setzt sich zusammen aus den Ortschaftsräten Klaus Müller, Dirk Schäuble, Patricya Albicker, Michaela Duttlinger, Elternbeiratsvorsitzender Anne Brockhoff sowie jungen Eltern.

Die Anlage müsste weitgehend von einer Fachfirma angelegt werden. Um die Pflege und Unterhaltung würde sich teilweise der Skiclub kümmern. Finanziert werden soll die Anlage durch den Skiclub, aus Fördermitteln und einer Beteiligung durch die Gemeinde. Der Skiclub tritt als Bauherr auf dem gemeindeeigenen Grundstück auf. Zunächst wird er Skiclub mit einem Planer und Ausführer in Kontakt treten und eine Planung und Kostenschätzung erstellen lassen. Zusammenfassend stellt Ortsvorsteher Klaus Müller fest: „Für den Ortschaftsrat war es immer ein Anliegen, diesen Abenteuerspielplatz zu erhalten und attraktiv zu gestalten. Mit dem Abbau der Grillstelle signalisieren wird, dass die Anlage ein Spiel- und kein Festbereich ist.“