von Ursula Ortlieb

Radsportler des Fördervereins Special Olympics Hochrhein (FSOH) konnten sich nach pandemiebedingter Pause beim Radsport-Tag Walldürn am 26. Juli wieder mit der Konkurrenz messen. Start war bei schönem Wetter morgens auf dem Flugplatz in Walldürn. Nach einer Qualifikation durften zuerst die Frauen zum Zehn-Kilometer-Straßenrennen antreten. Sophie Kistenbrügger aus Donaueschingen fuhr souverän auf den zweiten Platz.

David Pancke aus Birkendorf gewann bei den Männern vor Michael Lohfink das Straßenrennen mit 13 Teilnehmern. Am Nachmittag wurde zum Fünf-Kilometer-Zeitfahren aufgerufen. Auch hier gewann Sophie Kistenbrügger die Silber- und David Pancke die Goldmedaille. Es war ein sehr erfolgreicher Tag für die Sportler des FSOH.

Hintergrund: Veranstalter des Radsporttags Walldürn war Special Olympics Baden-Württemberg in Kooperation mit dem Flugsportclub Odenwald Walldürn. Es war das einzige Radrennen in Baden-Württemberg in diesem Jahr.