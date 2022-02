von Christiane Seifried

– ED Netze hat rund 700.000 Euro in das Stromnetz in Grafenhausen investiert. Neun Kilometer Mittelspannungsleitung wurden neu verlegt. Strommasten, Umspannstationen und Transformatoren sorgen für Strom in Betrieben und Wohngebäuden. Für die Überbrückung längerer Strecken werden Höchst- und Hochspannungen genutzt. Dies sind meist freistehende gitterförmige Masten aus Stahl mit Leitungen in einer Höhe zwischen 30 und 100 Metern. Auch in der Mittelspannung kommen Freileitungen vor, die aber fast verschwunden sind. Auch in Grafenhausen gehören Masten und Dachständer auf den Häusern allmählich der Vergangenheit an. Die Alternative sind Erdkabel. Mit größerem Querschnitt und in Kupfer transportieren diese Kabel den Strom verlustärmer als die Aluminiumfreileitungen. Im Boden sind sie vor Wetter geschützt – und zudem unsichtbar. Drei in die Jahre gekommene Trafostationen wurden durch neue ersetzt. Die Arbeiten haben 15 Monate gedauert.

Bei einer Pressekonferenz, an der neben Bürgermeister Christian Behringer Sven Gerspach, Leiter des ED Netze-Stützpunktes Gurtweil, Projektleiter Tobias Mutter und Kommunalbetreuer Thomas Sauter teilnahmen, wurde die Maßnahme vorgestellt. Der Stützpunktleiter sagte, dass der Austausch von Freileitungen durch Erdkabel die Versorgungssicherheit erhöhe, da sie nicht so störanfällig seien wie Freileitungen. Deutlich verbessert wurde mit der Maßnahme auch die Situation für die Badische Staatsbrauerei Rothaus. Sie hatte immer wieder mit Spannungsschwankungen zu kämpfen, die durch notwendige Schaltungen im Stromnetz verursacht wurden. „Mit dieser Modernisierung rüsten wir das Stromnetz auch im Gebiet Grafenhausen weiter für die Zukunft aus“, erläuterte Sven Gerspach. „Die zuverlässige Versorgung der Kunden mit Strom ist wichtig, daher investieren wir möglichst früh in Verstärkung und Ausbau des Netzes.“

In Koordination mit dem Breitbandausbau der Gemeinde verlegte ED Netze auch Breitbandkabel. Dadurch lassen sich Bauzeiten verkürzen, Kosten sparen und doppelte Tiefbauarbeiten vermeiden. Die Nutzung vorhandener Leerrohre ist rentabler als ein erneutes Öffnen einer Trasse. „Wir haben mit der ED Netze GmbH einen innovativen und verlässlichen Partner. Durch die Mitverlegung beim Breitbandausbau der Gemeinde Grafenhausen wurden wir von ED Netze auch sehr gut unterstützt“, sagte Bürgermeister Behringer.