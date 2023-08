„Gewöhnen wir uns nie an Krieg, noch erschrecken wir vor ihm“, so lautet der Aufruf von Pfarrer Christoph Eichkorn an die Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal. Seine siebte Reise mit Hilfsgütern startete er in seiner Urlaubszeit mit einem Transporter, den Claus Rühler kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Dank Spenden konnten auch dieses Mal wichtige Hilfsgüter mitgenommen werden.

Jaroslaw aus der Ukraine, Pfarrer André, Ferienvertretungspriester in Stühlingen, Olexander aus der Ukraine und Urlaubsvertreter Pater Timothee halfen beim Beladen. Reisebegleitung ist Pfarrer Kusy aus Lviv, der einige Tage bei Pfarrer Eichkorn verbrachte. Nach einem Zwischenstopp in Polen geht es am 19. August weiter nach Lviv.