von Wilfried Dieckmann

Das Schwarzwaldhaus der Sinne wird am Pfingstmontag wieder seine Türen öffnen, darüber informierte Bürgermeister Christian Behringer in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Nachdem die Corona-Inzidenz im Landkreis Waldshut am Freitag an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter 100 gesunken ist, entfällt die sogenannte Bundesnotbremse und Museen dürfen wieder für Besucher öffnen – vorausgesetzt das Robert-Koch-Institut meldet am Samstagmorgen ebenfalls eine Inzidenz unter 100.

Es gelten strenge Auflagen

Beim Besuch „sind jedoch strenge Auflagen zu beachten“, betonte Behringer. Am Pfingstmontag besteht in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr die Möglichkeit, sich im kommunalen Testzentrum im Hagehus vom DRK testen zu lassen.

Öffnungszeiten Öffnungszeiten für das Schwarzwaldhaus der Sinne mit Sonderausstellung „Schinderei im Buchenmoos – 100 Jahre Fußball in Grafenhausen“: täglich, außer Dienstag, von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt in die SVG-Sonderausstellung ist kostenfrei. Das Café Wunderfitz im Schwarzwaldhaus der Sinne hat ebenfalls ab Pfingstmontag, 24. Mai, wieder geöffnet.

Zusätzlich zur Möglichkeit, sich am Pfingstmontag testen zu lassen, kann auch direkt im Schwarzwaldhaus der Sinne ein begleiteter Selbst-Schnell-Test gemacht werden. Dazu bringt der Besucher entweder selbst ein Testkit mit oder er kann vor Ort eines erwerben (Gebühr: 5 Euro). Die korrekte Durchführung des Selbst-Tests wird von den Mitarbeitern des Hauses begleitet, im Anschluss wird ein Zertifikat über das Testergebnis ausgestellt.

Auch Sonderausstellung kann besucht werden

Mit dem Re-Start des Schwarzwaldhauses der Sinne kann, so Museumsleiterin Kathleen Mönicke, auch endlich die Sonderausstellung „Schinderei im Buchenmoos – 100 Jahre Fußball in Grafenhausen“ besichtigt werden.

Grafenhausen Die Geschichte des Sportvereins Grafenhausen soll in einer Ausstellung erlebbar werden Das könnte Sie auch interessieren

Besucher, die sich ausschließlich für die Sonderschau interessieren, müssen im Vorfeld kein Eintrittsticket vorab buchen. Damit die maximale Besucherzahl nicht überschritten wird, muss sich aber diese Besuchergruppe ebenfalls für ein bestimmtes Zeitfenster anmelden, bevorzugt per E-Mail (info@schwarzwaldhausdersinne.de).

Das ist für einen Besuch notwendig

Neben der Vorab-Terminbuchung ist gemäß der aktuellen Corona-Verordnung nun auch zu beachten, dass für den Eintritt ins Museum einer der folgenden Nachweise Bedingung ist: ein negativer (Schnell-)Test, die Genesung von einer Covid-19-Erkrankung oder die vollständige Impfung gegen das Coronavirus (mindestens 14 Tage alt). Für Kinder unter sieben Jahren ist kein Nachweis erforderlich, sie sollten allerdings symptomfrei sein. Als Identitätsnachweis sollte entweder der Personalausweis oder der Führerschein vorgelegt werden.

Grafenhausen Einblicke in Bewegungskunst: Ausstellung gibt Lernimpulse für das Leben Das könnte Sie auch interessieren

„Vor dem Museumsbesuch ist nach wie vor eine Dokumentation der Kontaktdaten notwendig, damit eventuelle Infektionsketten nachverfolgt werden können“, teilt die Museumsleiterin mit. Um dies möglichst unkompliziert zu halten, nutzt das Schwarzwaldhaus der Sinne die Luca-App, die sich jeder kostenlos auf sein Smartphone herunterladen kann. Die Maskenpflicht gilt weiterhin, hier sind nur noch medizinische oder FFP2 Masken erlaubt.