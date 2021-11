von Werner Steinhart

Seit 22. März wird in der Straße L 157 im Schlüchttal ein Abwassersammler von Witznau bis Gutenburg verlegt. Der neu zu errichtende Sammler wird sich zwischen Gutenburg im Bereich des Parkplatzes der Gutex und der Ausweichbucht etwas nördlich von Witznau befinden. Begonnen wurde die Baumaßnahme im Bereich der Schlüchtbrücke in Gutenburg. Von dort arbeitete sich die Firma Schleith aus Waldshut mit zwei Kolonnen in Richtung Witznau vor. In den nächsten Tagen wir die Schlüchttalstraße wieder für den Verkehr freigegeben und damit geht eine Geduldsprobe für die Bewohner, insbesondere von Berau und Brenden zu Ende, die mühseligen Umleitungsstrecken gehören dann der Vergangenheit an.

Der Umfang der Maßnahme Die Länge des Kanals im Schlüchttal beträgt circa vier Kilometer. 53 Querungen werden erneuert. Die Erneuerung der Straße und der Kopfbalken erfolgt durch das Straßenbauamt im Regierungspräsidium Freiburg, eine Mittelspannungsleitung für die Stadtwerke Waldshut-Tiengen wird mitverlegt. Die Kosten für den Bau des Abwassersammlers liegen bei 3.247.632 Euro. Für den Bau entlang der L 157 wurde 2018 ein Zuschussantrag gestellt. Der Zuwendungsbescheid über 2.019.000 Euro wurde der Gemeinde im Mai 2019 übergeben.

Die Baustelle im Schlüchttal geht in die letzte Phase: Aktuell laufen im Abschnitt Witznau – Gutenburg die Asphaltarbeiten, die Tragschicht wurde eingebaut. Am Mittwoch wurde die Deckschicht, der Feinbelag, also der Belag, auf dem letztlich die Fahrzeuge fahren, eingebaut. Jetzt müssen auf der Strecke noch die Leitplanken angebracht werden, danach folgt die Fahrbahnmarkierung. Somit rechnet Bauleiter Josua Philipp mit der endgültigen Fertigstellung Mitte Dezember.

Voll asphaltiert mit Tragschicht und Deckschicht ist die L 157 von der Abzweigung Gutenburg bis in die Witznau. Jetzt fehlen noch die Leitplanken und die Straßenmarkierung. | Bild: Werner Steinhart

Im Rückblick auf die vergangenen Monate und die Bauarbeiten stellte Bauleiter Josua Philpp fest: „Zeitlich blieben die Bauarbeiten im Großen und Ganzen im Rahmen. Mit teilweise felsigem Untergrund hatten wir gerechnet. Einziges Problem war das nasse Wetter.“ Kein Problem war auch das Unterqueren der Schwarza, die in der Witznau in die Schlücht mündet. Hier mussten einige Bäume gefällt werden. Auf diesem Stück werden, so Bürgermeister Tobias Gantert, wieder verschiedene Bäume gepflanzt werden. Den Verlauf der Arbeiten bewertet der Rathauschef positiv: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf der Bauarbeiten, die Firma schafft sehr gut und die Mannschaft ist immer da.“

Bei der Brücke über die Schwarza in der Witznau musste der Abwasserkanal unter der Schwarza hindurch verlegt werden. Die Uferbefestigung zeigt noch die Stelle, wo der Kanal unter das Bachbett geht. | Bild: Werner Steinhart

Eine Sperrung wird noch wenige Wochen dauern: Von der Witznau in Richtung Riedersteg-Ühlingen müssen Verkehrsteilnehmer noch etwas Geduld aufbringen. Im Abschnitt Witznau – Riedersteg wird der Kanal weitergebaut, 600 Meter bis zu dem Punkt, an dem der bestehende Abwasserkanal von Berau im Schlüchttal mündet.

Großbaustelle Witznau: Von hier aus wird der Abwasserkanal 600 Meter weiterverlegt bis zu der Stelle, an der der Abwassersammler von Berau ins Tal mündet. die L 157 ist nun auch bis Riedersteg vollständig gesperrt. | Bild: Werner Steinhart

Die Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass der Kanal bis Ende Dezember fertiggestellt ist. Anschließend wird der Kanalgraben verfüllt und provisorisch asphaltiert, sodass dieser Abschnitt dann wieder befahrbar sein wird. Im Frühjahr muss dieser Abschnitt dann für die restlichen Arbeiten, beispielsweise das Abfräsen der gesamten Oberfläche und das Aufbringen des neuen Belags, erneut gesperrt werden müssen.