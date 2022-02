von Wilfried Dieckmann

Das symbolische Zeichen der Fünften Jahreszeit wurde in Grafenhausen aufgerichtet und ist von weither zu sehen. Traditionsgemäß wurde der Narrenbaum mittels Muskelkraft und musikalischer Unterstützung der Zunftmusik in der Ortsmitte in die Höhe gehievt. Der Rathausplatz war mit Bauzäunen abgesperrt, Eintritt wurde den Besuchern erst nach Kontrollen (3G) gestattet.

Unter strengen Corona-Auflagen haben die Grafuser Narren am Schmutzige Dunschdig die Macht in Grafenhausen übernommen. An diesem Tag haben Narrenrat und Galgenvögel immer ein strenges Programm. Aufgrund der Pandemie-Bestimmungen haben die Zunftmitglieder am Morgen mit kontaktlosem Besuch in Schule und Kindergarten begonnen.

„Über Traditionen darf nicht nur gesprochen werden, Traditionen müssen auch gelebt werden“, meinte Narrenvater Harald Morath und freute sich, dass in diesem Jahr zumindest eine abgespeckte Fasnet durchgeführt werden könne. Traditionsgemäß wurde der Narrenbaum vor dem Rathaus aufgerichtet.

Das Symbol der Fasnet steht: Mit viel Muskelkraft wurde der Narrenbaum in Grafenhausen aufgerichtet. | Bild: Wilfried Dieckmann

Begleitet vom Beifall der Zuschauer wurde das Wahrzeichen der Fasnet mittels langer hölzerner Scheren und Muskelkraft bei recht stürmischem Wetter in die Höhe gehievt. Für musikalische Unterstützung beim Aufrichten sorgte die Narrenmusik unter der Leitung von Michael Seidler. Nicht zu vergessen die vielen kleinen und großen Galgenvögel, die mit ihren Rätschen die Baumsteller lautstark anfeuerten.

So viele Besucher wie lange nicht

So viel närrisches Volk hat es übrigens beim Narrenbaumstellen schon lange nicht gegeben, obwohl der Zugang kontrolliert wurde. Hemdglunkerumzüge in Grafenhausen und Rothaus gab es nicht. Gefeiert wurde dennoch im weißen Gewand und mit Laternen auf dem Rathausplatz. In Zusammenarbeit mit dem Bauhof wurden auf dem Areal mehrere Bewirtungsstände aufgestellt, so dass kein Besucher Hunger oder Durst leiden musste.

Für musikalische Stimmung sorgte beim Narrenbaumstellen die Zunftmusik (Trachtenkapelle Grafenhausen) unter Leitung von Michael Seidler. | Bild: Wilfried Dieckmann

So geht es weiter

Mit einem närrischen Frühschoppen um 11.11 Uhr beginnt der Fasnetsundig auf dem Rathausplatz. Der SV Grafenhausen, der VfB Mettenberg und der Musikverein Grafenhausen übernehmen die Bewirtung. Ende der Veranstaltung ist um 21 Uhr. Der Umzug findet diesmal nicht statt. Am Fasnetzieschdig endet die Fünfte Jahreszeit mit der Fasnet-Verbrennung um 19.11 Uhr beim Narrenbaum.