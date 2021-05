Grafenhausen vor 3 Stunden

Das Landratsamt bestätigt, dass der Waldkindergarten nicht im Biotop liegt

Zwei Bürgerinnen hat Kritik am Standort des neuen Waldkindergartens in Grafenhausen geübt. Sie bemängelten, dass die neue Einrichtung in einem Biotop liegt. Bei einem Vor-Ort-Termin haben die zuständigen Behörden jedoch festgestellt, dass der Bau außerhalb der Schutzzone liegt.