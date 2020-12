von Ursula Ortlieb

Mit enormem Aufwand haben Erwachsene, Kinder und Jugendliche des Theatervereins Zeitschleuse an Heiligabend und am Sonntag die Weihnachtsgeschichte in der katholischen Kirche in Riedern am Wald aufgeführt. Dies konnte per Livestream auf Facebook und Youtube mitverfolgt werden.

Engel auf der Kanzel wurden mit Leuchteffekten wirkungsvoll in Szene gesetzt. | Bild: Ursula Ortlieb

Pater Christoph eröffnete den Gottesdienst mit einem Gebet. Nachdem sich zwei Engel auf der Kanzel über die heutige Situation auf der Erde unterhalten hatten, sang Familie Kraft als Nachtwächter mit Laternen „Stell dir vor, irgendwann – vielleicht“ und „Maria durch einen Dornwald ging“. Sie verließen die Bühne und kamen später als Hirten und Engel zurück.

Familie Kraft mit Vater und fünf Kindern wirkte bei der Aufführung der Weihnachtsgeschichte als Darsteller und Sänger mit. | Bild: Ursula Ortlieb

Die Kulisse des Altarraums und die Darsteller wirkten wie ein Gemälde. Regie führte die Vorsitzende des Theatervereins Corinna Vogt. Alina Isele und Lukas Böhler als Maria und Josef sangen bei der Herbergssuche abwechselnd mit den Wirten „Wer klopfet an“.

Die Weihnachtsgeschichte wurde von Mitgliedern des Theatervereins Zeitschleuse in der Kirche St. Leodegar in Riedern aufgeführt. | Bild: Ursula Ortlieb

Mit Weihnachtsliedern wie „Adeste fideles“ (Solo von Dana Probst) und „Stille Nacht“ beeindruckten Sänger das Publikum. Alina Isele brillierte mit „The Power Of Love“. Am Ende spendeten die Besucher begeisterten Applaus. Die Darsteller sangen als Zugabe „Oh du fröhliche“. Pater Christoph dankte allen Mitwirkenden und Pierre Vogt an der Orgel. Corinna Vogt ihrerseits dankte für das gute Miteinander.

Das Rollenbuch für das Krippenspiel, das 2016 schon einmal aufgeführt wurde, schrieb Erika Buhr, die Einführungstexte mit Bezug auf die heutige Situation stammen aus der Feder von Corinna Vogt, die coronabedingt viele Einzelproben mit ihren Mitgliedern für die Aufführung absolviert hatte.