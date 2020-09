von Elisabeth Baumeister

Einen Hörgenuss der besonderen Art haben die Besucher des Orgelkonzerts in der Pfarrkirche St. Leodegar in Riedern erlebt. Aurel Dawidiuk erweckte den Eindruck, als würde ein ganzes Orchester spielen. Er brachte mit Werken von Johann Sebastian Bach, Léon Boellmann, Théodore Dubois und Charles-Marie Widor ein vielseitiges Programm dar.

Der 19-jährige Pianist und Organist stammt aus Hannover. Mit seiner Mutter, die im Kirchenchor gesungen hat, kam er regelmäßig in die Gottesdienste. Mehr als der Chorgesang hat ihn schon als kleiner Junge das Orgelspiel in den Bann gezogen. Für die Orgel war er jedoch noch viel zu klein und so begann er seine musikalische Ausbildung im Alter von sechs Jahren mit Klavier und Violine. Er ist Preisträger zahlreicher Wettbewerbe.

Über einen Bekannten, der seit Langem ein Feriendomizil in Riedern am Wald hat, ist Aurel Dawidiuk in die Pfarrkirche St. Leodegar gekommen und war von der Orgel begeistert. Beim Besuch im Dezember 2019 äußerte er den Wunsch, hier ein Konzert geben zu können. Pfarrer Christoph Eichkorn kam dem gerne nach.

Dawidiuk wird im Herbst sein Musikstudium an der Zürcher Hochschule der Künste fortsetzen. Pfarrer Christoph Eichkorn hat sich bei Aurel Dawidiuk dafür bedankt, dass er mit dem Orgelspiel den Glauben zum Klingen gebracht und für weitere Spenden zum Erhalt der Orgel gesorgt hat. Die Besucher waren sich einig: Es muss eine Wiederholung geben. Dafür war auch Aurel Dawidiuk zu begeistern.