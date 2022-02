von Wilfried Dieckmann

Die Galgenvogelzunft Grafenhausen trotzt der Corona-Pandemie. Am vergangenem Samstag wurden die Fetzele im Dorf aufgehängt, ein sichtbares Signal, dass die Fasnet vor der Tür steht. Damit ist die Normalität aber schon beendet. Der weitere Narrenfahrplan konnte angesichts der bestehenden Auflagen nur in abgespeckter Form und in Zusammenarbeit mit Bürgermeister Christian Behringer erstellt werden. „Einen Hauch von Fasnet wird es geben, alles im Freien im abgesperrten Veranstaltungsbereich mit Einlass-Kontrollen der 2G-Regel, FFP2-Masken und Security am Sonntag“, sagte Zunftmeister Harald Morath bei der Vorstellung des Narrenfahrplans.

Kein Zunftabend, kein Umzug

Nachdem die Fasnet 2021 komplett dem Lockdown und der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, haben die Verantwortlichen der Grafhuser Galgenvogelzunft in diesem Jahr versucht, gemäß den geltenden Regeln zumindest einen närrischen Fahrplan in abgespeckter Form zu erstellen. „Ein nicht ganz einfaches Unterfangen“, meinte Christian Behringer, der in seiner Funktion als Chef der Ortspolizeibehörde die geltenden Corona-Vorgaben überwachen muss. Regeln, die sich aber ständig ändern. Hallenveranstaltungen wie der Zunftabend mussten komplett gestrichen werden, auch wird es am Fasnet-Sonntag keinen Umzug durch die Ortsmitte geben.

Schmutzige Dunschdig

Das Programm am Schmutzige Dunschdig sieht auf den ersten Blick nahezu wie immer aus: 10.11 Uhr werden Grundschule und Kindergarten geschlossen, um 11.11 Uhr das Rathaus. Um 14.11 Uhr wird der Narrenbaum gestellt, um 17.11 Uhr ist Hemdglunkitreff auf dem Rathausplatz mit weißem Hemd und Laternen. Die Veranstaltung mit Bewirtung endet um 21 Uhr. Ein normaler Schmutziger Dunschdig? Weit gefehlt.

Gemäß den Corona-Auflagen wird ein Teil des Rathausplatzes mit Bauzäunen abgesperrt. Bei der Kindergarten- und Schulschließung werden die Kinder in den Gebäuden am Fenster zuschauen, die Narren bleiben draußen. Durch den Kindergarten werden nur zwei Hästräger gehen und Gutsele verteilen. Auch bei der Schlüsselübergabe und beim Narrenbaumstellen muss aus Sicherheitsgründen sowieso genügend Abstand gehalten werden, die Baumsteller sind nicht nur geimpft, sondern auch frisch getestet.

Fastnacht in Grafenhausen wird es geben, allerdings in abgespeckter Form. | Bild: Wilfried Dieckmann

Die sogenannte Machtübernahme mit Schlüsselübergabe findet vor dem Rathaus im Freien statt. Wie die Zeremonie angesichts der veränderten Situation genau ablaufen wird, steht aber derzeit noch nicht fest. „Wir können nur hoffen, dass die Getränke auch den Weg nach draußen finden“, scherzte der Narrenvater. Corona hin, Corona her: Zunftmeister Harald Morath stellte bereits im Vorfeld klar, dass die Galgenvögel bis Aschermittwoch „wieder uf em Chefsessel sitze“, und „alle Gegewehr duet nit nütze“.

Der traditionelle Umzug beim Baumstellen in Grafenhausen ist nicht zugelassen. Erlaubt ist aber ein sogenannter Einmarsch. Somit starten die Galgenvögel um 14.11 Uhr am Café „Müller“ und absolvieren die kurze Strecke zum Rathausplatz. Zugewiesene Sitzplätze für die Besucher sind gemäß den veränderten Bestimmungen nicht mehr nötig. Auf dem Rathausplatz sind 600 Personen unter den bekannten Bedingungen zugelassen. Statt Hemdglunker-Umzug wird es nur einen Hemdglunkitreff geben. Hierbei sind weiße Nachtgewänder mit den passenden Laternen natürlich gewünscht. Um 21 Uhr muss die Veranstaltung dann aber beendet sein.

Fasnetsundig

Ein närrischer Frühschoppen beginnt am Fasnetsundig um 11.11 Uhr. Damit keine Staus entstehen können, werden die bewirtenden Vereine (Sportverein Grafenhausen, VfB Mettenberg und Musikverein Grafenhausen) sechs Verkaufsstände einrichten. Der Veranstaltungsbereich wird gegenüber dem Schmutzige Dunschdig bis hin zur Volksbank erweitert und wiederum abgesperrt. Auf dieser erweiterten Fläche sind 1000 Besucher zugelassen. „Einlasskontrollen sind im Interesse der Sicherheit unerlässlich“, betonte Harald Morath. Dafür wird am Sonntag auch Security Sorge tragen. Am Fasnetzieschdig wird die Fasnet um 19.11 Uhr beim Narrenbaum verbrannt.