von Wilfried Dieckmann

125 Jahre Imkerverein Schlüchttal: Gewürdigt worden ist die lange Vereinsgeschichte nicht nur mit einem Festbankett. Beim anschließenden „Tag der Honigbiene“ für die ganze Familie im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen konnten interessierte Besucher erfahren, was durch Bienenfleiß entsteht und wie aus ihrer Arbeit „Echter Deutscher Honig“ wird.

Imker im Landkreis Laut Anita Böhler, Vorsitzende des Kreisverbands Hochrhein-Hotzenwald, sind im Landkreis Waldshut 15 Ortsvereine mit rund 4600 Bienenvölkern aktiv. Jeder Imker habe im Schnitt sechs Bienenvölker. Alle Mitglieder würden einen nicht unerheblichen Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft leisten, sagte die Kreisvorsitzende.

Dank fleißiger Bienen können die Imker im Schlüchttal mit Honig ein unverfälschtes Naturprodukt ernten. An verschiedenen Infoständen konnten die Besucher Wissenswertes über die arbeitsamen Vielflieger erfahren. Für 500 Gramm Blütenhonig müssen die Bienen rund zwei Millionen Blüten anfliegen. Das sind rund 40.000 Ausflüge vom Bienenstock zu den Blüten und zurück. Wie viele Kilometer dabei zurückgelegt werden müssen, war auch eine Frage beim Wissensquiz. Wer hierbei 120.000 Kilometer angekreuzt hatte, lag völlig richtig. Diese kilometerträchtigen Ausflüge entsprechen einer Flugstrecke von drei Erdumrundungen.

Fragen

Am Tag der Honigbiene mussten die erfahrenen Imker auch viele Fragen beantworten. Wer garantiert eigentlich, dass es sich um echten Honig handelt? Als Garant dafür wirbt der Deutsche Imkerbund seit 1925 mit der Marke „Echter Deutscher Honig“. Grund für deren Einführung war die Sicherung des deutschen Honigmarkts und seine deutliche Abgrenzung und Hervorhebung gegenüber Kunst- und Auslandshonig. Das Imker-Honigglas des Deutschen Imkerbunds soll kontrollierte Qualität und ausgezeichneten Geschmack garantieren.

Gerhard Rombach informierte über süße Geheimnisse der Waben im Bienenstock. | Bild: Wilfried Dieckmann

Im Rahmen der Jubiläumsausstellung gab es für die Besucher denn auch umfassende Einblicke in die Welt der Bienen sowie auch in die Imkerei. An verschiedenen Stationen wurden neben vielerlei Informationen auch Gerätschaften der Imkerei wie Waben oder Honigschleudern gezeigt und Bienenprodukte angeboten. Neben den geladenen Gästen beim Festbankett zeigten am Nachmittag weit mehr als 100 kleine und große Besucher Interesse an der Jubiläumsveranstaltung.

Wichtige Bestäuber

„Der Schutz aller Bienen und Insekten ist wichtiger denn je“, stellte Bernhard Heer, Vorsitzender des Imkervereins Schlüchttal, fest. Auch sei es für den Erhalt der Bestäubung in der Natur weiterhin wichtig, dass es genügend Imker gibt, die ihre Bienenvölker pflegen und hegen. Ebenso wichtig sei es aber, dass für alle Insektenarten genügend Futterstellen mit passenden Pflanzen zur Verfügung stehen.

Blühflächen

In diesem Zusammenhang dankte er den Bürgermeistern Christian Behringer (Grafenhausen) und Tobias Gantert (Ühlingen-Birkendorf) im Oberen Schlüchttal, die mit gutem Beispiel vorangehen und Blühflächen schaffen. An die aktiven Mitglieder appellierte er, sich intensiv um Nachwuchsimker zu kümmern. Dies sei nicht nur für die Natur, sondern auch für den Fortbestand des Vereins unerlässlich. „Auch wenn es heute recht schwer ist, junge Menschen für Vereinsarbeit zu begeistern, so müssen wir alle an diesem Strang gemeinsam ziehen“, sagte der Vorsitzende abschließend.