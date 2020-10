von Werner Steinhart

Abgesagt ist das Herbst- und Schlachtfest der Trachtenkapelle Brenden. Es ist seit 28 Jahren ein Höhepunkt im Jahreslauf des Ortes und Anziehungspunkt auf dem Brendener Berg, das Herbst- und Schlachtfest, das längst über die Grenzen der kleinen Berggemeinde bekannt geworden ist. In diesem Jahr bietet die Trachtenkapelle Corona bedingt Schlachtplatten zum Mitnehmen.

In der Vergangenheit konnten die Besucher die deftige Brendener Schlachtplatte genießen und das bei viel zünftiger Blasmusik. Doch in diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie alles anders. Anstelle des gemütlichen Beisammenseins in der Dorfhalle gibt es für die Freunde und Liebhaber des Herbst- und Schlachtfestes erstmals einen Bestell- und Abholservice für die zünftigen Speisen: am Sonntag, 25. Oktober, können die deftigen Spezialitäten dann zwischen 11 und 15 Uhr abgeholt werden.

Das bietet die Trachtenkapelle an: Es gibt die große Schlachtplatte mit Blut-, Leber- und Bratwurst sowie Kesselfleisch, Sauerkraut und Kartoffelbrei; dann gibt es die kleine Schlachtplatte, bei der auf die Bratwurst verzichtet wird; und schließlich gibt es als drittes Menü ein Paar Bratwürste mit Sauerkraut und Kartoffelbrei.

