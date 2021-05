von Ursula Ortlieb

Im Herbst 2021, genauer gesagt am Chilbi-Samstag, hätte das Hagehole, das im vergangenen Jahr schon abgesagt werden musste, stattfinden sollen. Man freute sich bereits auf den inzwischen traditionellen „verrücktesten Almabtrieb seit es Rinder gibt“. Jetzt wird es aber auch 2021 kein Hagehole geben.

Die Veranstaltung Das Hagehole wurde 2006 erstmals von Manuel Dörflinger konzipiert und zusammen mit den Vereinen schon acht Mal veranstaltet. Mehr als 200 Helfer sind dabei jeweils im Einsatz. 2007 wurde für diese neue originelle Idee der Tourio-Preis von der Randenkommission verliehen. Die Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt. Das neunte Fest musste jetzt erneut auf nächstes Jahr verschoben werden. Weitere Infos finden Sie hier

Auf Nachfrage bei Organisator Manuel Dörflinger, warum die Absage so frühzeitig komme, Birkendorfer Vereine seien doch sicher so flexibel, dass man bis Juli hätte warten können, begründet dieser die Absage: „Der Grund für die Absage liegt in folgender Tatsache: Auch wenn jetzt alle auf ihren Impftermin und die allmählichen Lockerungen hoffen, werden wir bis im Oktober nicht die Bedingungen haben, um ein Hagehole zu veranstalten, bei dem Aufwand und Nutzen in einer angemessenen Relation stehen.“

Ühlingen-Birkendorf Zwischen Absage und Hoffnung: Die Vereine in Ühlingen-Birkendorf setzen im Corona-Jahr 2021 auf Zeit Das könnte Sie auch interessieren

Es würden weiterhin massive Personenbeschränkungen für das Festzelt und HDG bestehen, die Hygienebestimmungen würden immer noch immens sein und mit etwas Pech breche zwei Wochen vorher, bedingt durch eine neue Virus-Mutation, die vierte Welle aus, die kurzfristig zur Absage zwingt. Das Hagehole soll wieder ein Fest für alle sein und nicht nur für die, die das Glück haben, zu diesem Zeitpunkt schon geimpft zu sein. „Alle diese Erwägungen haben uns zu der jetzigen Absage bewogen.“