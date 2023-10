Grafenhausen – Mitglieder der Nabu-Ortsgruppe sind unterwegs, um Äpfel von Streuobstwiesen zu sammeln. Von den Bäumen im Heimatmuseum Streuobstwiese im Skulpturenpark wurden einige Zentner Obst geerntet. „Der Erhalt von Streuobstwiesen als wichtiger Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten ist eines unserer Anliegen“, hebt Vorsitzender Harald Nüßle hervor. Auch sollen in den Streuobstwiesen alte Obstsorten kultiviert und erhalten werden.

Der Ertrag von den Bäumen ist dieses Mal sehr unterschiedlich. Während sich einige Bäume unter der Last der Früchte biegen, tragen andere Bäume gar keine. „Woran das liegt, obwohl die Bäume an ein und demselben Standort stehen, ist nicht immer nachvollziehbar“, meint Harald Nüßle. Auch in Ewattingen und Obermettingen sind Streuobstwiesen angelegt worden. „Natürlich beraten wir Leute, die ihre Streuobstwiesen erhalten wollen“, sagt Harald Nüßle.

Bevor aus Äpfeln und Birnen Saft werden kann, ist reichlich Arbeit angesagt. Pflücken oder Bäume schütteln und aufsammeln. „Das geht schon ins Kreuz“, meint der Vorsitzende. Damit die Bäume gut Früchte tragen, ist immer wieder ein Pflegeschnitt notwendig. Die größere Hitze macht inzwischen den Obstbäumen zu schaffen. „Leider sind uns einige Bäume im Park eingegangen“, erzählt Harald Nüßle. Ob daran hauptsächlich Hitze und Trockenheit oder vielleicht zusätzlich Wühlmäuse, die sich in der Streuobstwiese wohlfühlen, ursächlich sind, ist nicht klar. Das gesammelte Obst wird zur Mosterei Grüninger nach Ewattingen gebracht und zu Apfelsaft verarbeitet. Dieser Apfelsaft kann über die Nabu-Ortsgruppe bezogen werden.