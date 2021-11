von Dorothée Kuhlmann

Das Jahr 2020 hat der Freiwilligen Feuerwehr Grafenhausen einiges abverlangt. Mit 1058 Stunden leisteten die Kameraden mehr als doppelt so viele Einsatzstunden wie im Jahr zuvor. „Es war das einsatzreichste Jahr in unserer Geschichte“, berichtete Gesamtkommandant Guido Strittmatter in der Hauptversammlung.

Er lobte den Einsatz der Mitglieder, besonders unter den erschwerten Bedingungen. Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger lobte alle Aktiven, die diszipliniert und geduldig die Corona-Auflagen befolgen. „Die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehrtruppe hat oberste Priorität“, waren sich Strittmatter und Rotzinger einig.

Die Truppe Mitglieder 80 Mitglieder im aktiven Dienst (sieben Frauen und 73 Männer); 110 Mitglieder gesamt. Neuaufnahmen in die aktive Truppe Aron Bäumle, Julius Braun, Anton Maffenbeier, Manuel Pothlitz und Robin Schulz. Beförderungen Loreen Stiegeler (Feuerwehrfrau), Beat Schulz und Daniel Jehle (Hauptfeuerwehrmänner).

Die Disziplin und Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die fehlenden Fortbildungs-, Übungs- und Probenmöglichkeiten sowie der fehlende persönliche Kontakt Spuren hinterlassen haben. Bis jetzt sind Proben nur in kleinen Gruppen möglich. Große Proben wie die Herbstabschlussproben mussten das zweite Jahr ausfallen. Immerhin konnten Kameraden Lehrgänge fortsetzten und abschließen. Trotzdem zeigen sich mit Blick auf die Zukunft Defizite.

Strittmatter freute er sich, fünf Mitglieder der Jugendfeuerwehr in die aktive Mannschaft aufzunehmen. So sinkt aber die Zahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr auf sieben. „Wir brauchen dringend Nachwuchs in der Jugendfeuerwehr und jüngere Quereinsteiger“, stellte Strittmatter mit Blick auf die Altersstruktur heraus. 41 Prozent der Einsatzkräfte sind über 50 Jahre. „Es braucht Ideen und Maßnahmen, um das Ehrenamt Feuerwehr zu stärken und attraktiver zu machen“, sagte der Gesamtkommandant.

Ebenfalls mit Blick auf die Einsatzfähigkeit und den 2021 aktualisierten Brandschutzbedarfsplan mahnte Strittmatter verstärktes Engagement der Gemeinde für die Finanzierung des Lastwagenführerscheins an. Bisher übernimmt die Gemeinde knapp ein Drittel der beträchtlichen Kosten. „Deshalb ist es kein Wunder, dass wir keine Interessenten mehr haben“, so Strittmatter. „Doch was nutzen uns die besten Fahrzeuge, wenn wir keine Fahrer mehr haben“, bringt der Kommandant das Problem auf den Punkt. Immerhin müssten in naher Zukunft einige Fahrzeuge ersetzt werden, die dann entsprechend ausgebildete Fahrer benötigten.

Ein weiterer wichtiger Punkt im Brandschutzbedarfsplan ist die Löschwasserversorgung, besonders in den Ortsteilen. Für die Gerätewartung muss ein langfristiges Konzept erstellt werden. Auch der Kommandant brauche Entlastung. Die Verwaltungsarbeit habe zugenommen, so Strittmatter. In diesem Bereich sollte die Gemeinde Arbeiten übernehmen. Die Herausforderungen für die Feuerwehr seien groß. Dabei sieht der Kommandant die größte Herausforderung darin, in Zukunft genügend gut ausgebildete Feuerwehrleute zu haben. „Die Feuerwehr besteht vor allem aus Menschen, die Tag und Nacht bereit sind, um Mitmenschen in Not und Gefahr zu helfen“, so Strittmatter.