Ühlingen-Birkendorf vor 3 Stunden

Das Birkendorfer Dorfbild liegt Wolfgang Schilke am Herzen und er tut auch einiges ehrenamtlich dafür

Wolfgang Schilke, gelernter Maler im Ruhestand, hat immer wieder Einrichtungen in Birkendorf verschönert. Zur Zeit streicht er die Hydranten in Birkendorf neu an. Und Ortsvorsteher Norbert Schwarz ist voller Lobes für das vorbildliche Bürgerengagement.