von Werner Steinhart

Der Gemeinderat Ühlingen-Birkendorf hat in seiner jüngsten Sitzung dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Waldshut-Tiengen über den Anschluss an die Verbandskläranlage Klettgau-West in Tiengen zugestimmt. Das Abwasserkonzept für die Ortsteile Berau und Brenden sieht eine Schmutzwasserableitung zur Kläranlage des Abwasserzweckverbandes Klettgau-West vor. Die beiden Kläranlagen in Berau und Brenden sollen dann schrittweise stillgelegt werden.

Über den zwischenzeitlich nahezu fertig gestellten Abwassersammler von Berau nach Gutenburg sollen die Abwässer in den bestehenden Abwassersammler Aichen-Gurtweil der Stadt Waldshut-Tiengen eingeleitet werden. Dieser erstreckt sich vom Anschlusspunkt bei Gutenburg mit einer Länge von 881 Metern bis nach Gurtweil. In Gurtweil erfolgt die Weiterleitung im Sammler des Abwasserverbandes Klettgau-West zur Verbandskläranlage.

Ablöse über 97.000 Euro

Für die Mitbenutzung des städtischen Sammlers von Gutenburg nach Gurtweil wurden jetzt in einer Vereinbarung die Anschlussmodalitäten und die Kostenbeteiligung der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf abgeschlossen. Aufgrund der zukünftigen Mitbenutzung beteiligt sich die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf an den von der Stadt Waldshut-Tiengen getätigten Investitionskosten mit einer einmaligen Ablöse von rund 97.000 Euro.

Zudem beteiligt sich die Gemeinde im Verhältnis der angeschlossenen Einwohnerwerte anteilig an den Kosten für die Unterhaltung, den Betrieb und gegebenenfalls die Erneuerung oder Erweiterung des Abwassersammlers Aichen-Gurtweil. Die Aufwendungen sind förderfähig. Ein bewilligter Zuschussbetrag in Höhe von rund 64.500 Euro liegt vor. Der Gemeinderat Waldshut-Tiengen hat dem Abschluss der Vereinbarung bereits zugestimmt.