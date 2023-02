Mehr als 40 Mitglieder hat der Vorsitzende Matthias Böhler zur 65. Hauptversammlung der Trachtenkapelle Obermettingen begrüßt. Er blickte zufrieden auf das vergangene Vereinsjahr zurück, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Das Jahr konnte „fast normal“ gestaltet werden. „Wir konnten zehn große, offizielle Musiktermine wahrnehmen“, freute er sich. Bekräftigt wurde dies durch den Bericht der Schriftführerin Ramona Schattmaier. Nicht nur musikalische Auftritte, wie das Adventskonzert im Dezember, sondern auch die Vorbereitung auf das kommende Musiksfest von 18. bis 21. Mai, prägten das Jahr der Kapelle.

Kassierer Stefan Böhler legte die Ein- und Ausgaben des Vereines vor. Seine einwandfreie und sorgfältige Kassenführung bestätigten die beiden Kassenprüfer Norbert Ebi und Heike Maier. Turnusgemäß fand an der Hauptversammlung die Wahl der gesamten Vereinsspitze statt. Die Wahlen leitete der stellvertretenden Bürgermeister Wolfgang Frech. Der zuvor einstimmig entlastete Vorstand wurde von den Mitgliedern vollständig wiedergewählt. So setzt sich der Vorstand auch für die kommenden zwei Jahre aus dem Vorstandstrio Matthias Böhler, Paul Brogle und Sven Gantert sowie dem Kassierer Stefan Böhler, der Schriftführerin Ramona Schattmaier, den Beisitzerinnen Bianca Kohler und Tina Gantert und der Jugendvertreterin Alisa Maier zusammen, heißt es in der Mitteilung der Trachtenkapelle weiter.

Bei der Hauptversammlung wurden Franz Andres, Hansjörg Nuesch und Traugott Wehrli für 50-jährige passive Mitgliedschaft geehrt. Für 25-jährige passive Mitgliedschaft wurden Elke Roth und Renate Schwedes gewürdigt. 20 Jahre aktiv mit dabei sind Julia Kohler und Robert Böhler. Besonders freute es den Vorsitzenden Matthias Böhler, Ben Ebi, Birgit Gantert und Julia Lechleiter in das aktive Vereinsleben aufnehmen zu dürfen. Nach der Versammlung besteht die Trachtenkapelle damit aus 42 Aktivmitgliedern, 46 Passivmitgliedern und einem Zögling. Böhler betonte aber dennoch, dass es wichtig sei, weiterhin neue Mitglieder für den Verein zu gewinnen.

Auch wenn der Probendurchschnitt besser hätte sein können, gratulierte Dirigent Horst Malzacher sechs Mitgliedern zu einem hervorragenden Probenbesuch. Malzacher freut sich auf das kommende Vereinsjahr, in dem wieder ein Jahreskonzert stattfinden wird und ermunterte alle Musiker, Leistungsabzeichen abzulegen, schreibt der Verein.