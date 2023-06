Der Kapellenbauverein hat in Hürrlingen mit viel Eigenarbeit eine Kapelle errichtet. Sie wurde 1997 dem heiligen Antonius von Padua geweiht. Jährlich feiert das Dorf das Patrozinium. In diesem Jahr sind 80 Besucher der Einladung gefolgt. Es ist nicht nur das Fest der Hürrlinger, es kommen auch viele, die zu Hürrlingen eine Verbindung haben. In und vor der Antoniuskapelle wurde die Eucharistie mit Pfarrer Christoph Eichkorn gefeiert. Er ging auf das Leben und Wirken des heiligen Antonius ein und erklärte die Darstellung des Heiligen mit dem Rosenkranz, der Bibel und dem Jesuskind: „Der heilige Antonius ist einer der berühmtesten Heiligen.“

In Bezug auf sein Patronat für die Armen haben die Ministranten das geweihte Antoniusbrot verteilt. Am Patrozinium war es dem Vorsitzenden des Kapellenbauvereins, Anton Baumeister, ein Anliegen, ein herzliches Dankeschön zu sagen, an Pater Christoph für die Feier der Messe, Irmgard Baumeister für das Sauberhalten der Kapelle, Waltraud Böhler für das Schmücken der Kapelle und die Andachten und Hedi Heer und Tochter Susann für den Schließdienst. „Was wäre die Kapelle wert, wenn man nicht rein könnte oder wenn sie nicht auch mit Leben gefüllt wäre?“ Dies fragte der Vorsitzende. Er danke allen Besuchern und lud sie zum Hofplatz-Hock ein. Beim Quiz war der Umfang des Grundstücks der Kapelle in Zentimeter zu schätzen. Gewonnen haben Angela Enderle, Ekkehard Blank, Gisela Duttlinger und Isabel Enderle.

Der Heilige Antonius wurde 1195 in Lissabon geboren und auf den Namen Fernando getauft. Er ist am 13. Juni 1231 auf dem Weg nach Padua gestorben. Er ist unter anderem Schutzpatron der Studierenden, der Armen, der Liebenden und der Reisenden und wird angerufen bei Fieber und Kriegsnot. Das bekannteste Patronat ist die Anrufung bei verlorenen Gegenständen.