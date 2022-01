von Werner Steinhart

Obwohl das dörfliche Leben 2021 weitgehend brach lag und auch die Bürgerversammlung mit dem kommunalpolitischen Rückblick und Ausblick abgesagt war, konnte vieles erreicht werden und so zeigt sich der Ortschaftsrat Untermettingen zufrieden. Abgesagt werden mussten alle Fasnachtsveranstaltungen, Jahreskonzert und Oktoberfest des Musikvereins, Sportwoche des SV, Herbstabschlussproben der Feuerwehr, um nur einige Veranstaltungen des „normalen“ Jahresablaufs zu nennen. Doch Corona hat das ehrenamtliche Engagement nicht beeinträchtigt, betont Ortsvorsteher Daniel Schliffke.

Zwei größere Investitionen standen im Vorjahr im Fokus des Ortsteils Untermettingen. Der Ausbau der Breitbandversorgung wurde fertiggestellt. „Viele Haushalte sind bereits an das schnelle Glasfasernetz angeschlossen“, freut sich Ortsvorsteher Daniel Schliffke. Der andere Schwerpunkt war die Fertigstellung der Ortsdurchfahrt Löhningen. Mit der Sanierung verbunden waren auch die Kanalarbeiten, Wasserversorgung und die Hauszufahrtsflächen. Der neu gestaltete Dorfplatz wird in Zukunft von den Löhningern gepflegt und im Frühjahr soll ein Einweihungsfest stattfinden.

So sieht der Dorfplatz nach der Sanierung der Ortsdurchfahrt aus. Die Löhninger haben sich zum Unterhalt bereit erklärt.

Ein Dorf lebt vom Engagement seiner Bürger und so konnten zahlreiche Maßnahmen auch in Zusammenarbeit mit dem Ortschaftsrat erledigt werden. Die Lüftungs- und Heizungsanlage der Steinatalhalle wurde erneuert, Wald- und Wirtschaftswege wurden saniert, der Dorfplatz um den Dorfbrunnen in Rasbach wurde neu gestaltet. Bei

der Halle wurde eine Streuobstwiese angelegt, die Brücke am Herrenweg wurde erneuert und am Römerwegparkplatz wurde eine neue Sitzgruppe installiert.

Der Ortschaftsrat hat eine neue Sitzgruppe am Römerwegparkplatz installiert.

Einen großen Wunsch hat sich der SV Untermettingen mit dem Bau des Kunstrasenplatzes erfüllt, begonnen im Frühjahr konnte er im Sommer eingeweiht werden. Auch hier zeigte sich das ehrenamtliche Engagement: Mehr als 2000 ehramtlich geleistete Arbeitsstunden von Mitgliedern und Gönnern des SVU ließen das Projekt Wirklichkeit werden.

Der SV Untermettingen verwirklichte im vergangenen Jahr einen besonderen Wunsch: Der Bau des Kunstrasenplatzes, der dann im Sommer seiner Bestimmung übergeben werden konnte. Über 2000 ehrenamtliche Stunden wurden von den Mitgliedern geleistet. | Bild: Ortschaftsrat

Ein weiteres Großprojekt fand zum Ende des Jahres seinen Abschluss: Die Ortschronik Untermettingens ist fertig. Viele Jahre lang recherchierte der ehemalige Untermettinger Ortsvorsteher Roland Kromer zu der Geschichte seines Heimatdorfes, jetzt ist das Buch mit über 400 Seiten erschienen und soll demnächst vorgestellt werden.

Roland Kromer hat eine Ortschronik von Untermettingen mit seinen Weilern geschrieben. Für das Nachforschen und das Suchen von historischem Bildmaterial benötigte der ehemalige Ortsvorsteher viel Zeit.

Untermettingen benötigt neue Bauplätze. Mit der Erschließung von „Hofwies 2“ sollen acht Bauplätze geschaffen werden. Die Weiler Muhren, Talhöfe, Raßbach und Löhningen werden mit schnellem Internet versorgt. Der Ortschaftsrat wird sich mit der Sanierung des Friedhofs befassen ebenso mit der Sanierung der Fußgängerbrücke über die Steina in der Brückenstraße. Installiert werden sollen Stromkästen an Halle und Hartplatz.

Untermettingen in Zahlen Derzeit hat Untermettingen 738 Einwohner, davon sind 374 weiblich und 364 männlich. Das Durchschnittsalter beträgt 44 Jahre (Gesamtgemeinde 44 Jahre). Drei Geburten waren 2021 zu verzeichnen, ihnen standen sieben Sterbefälle gegenüber; 17 Flüchtlinge wohnen in Untermettingen (Gesamtgemeinde 67 Flüchtlinge aus Syrien, Irak, Marokko, Nigeria, Somalia und Guinea). 19 Ehen wurden in der Gesamtgemeinde geschlossen, davon kam ein Paar aus Untermettingen.

Neue Ortseingangsschilder sollen fertiggestellt werden. Ruhebänke im Dorf sollen weitgehend erneuert werden. Für die jungen Untermettinger wird das Klettergerüst, finanziert aus den Spenden der Adventsfensteraktion, aufgestellt und die Rampe am Skaterplatz wird erneuert. Auch in diesem Jahr werden wieder Wirtschaftswege saniert.

Wunsch des Ortsvorstehers für das Jahr 2022: „Ich wünsche mir, dass die begonnenen Projekte weitergeführt und abgeschlossen werden und dass wir zumindest einen Großteil der von uns vorgenommenen Projekte angehen können und vor allem Normalität.“