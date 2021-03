von Werner Steinhart

Die DRK-Bereitschaft Steinatal/Untermettingen führt am Freitag, 12. März, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Steinatalhalle in Untermettingen einen Blutspendetermin durch. Blutspendetermine beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) werden unter Kontrolle von und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards durchgeführt.

Kanton Aargau Massentests und weniger Quarantäne: Im Kanton Aargau startet ein Pilotprojekt Das könnte Sie auch interessieren

Die Corona-Pandemie stellt die Blutspendedienste immer wieder vor Herausforderungen. Aufgrund der begrenzten Haltbarkeit von Blutpräparaten werden Blutspenden kontinuierlich benötigt. Auch in Zeiten von Corona und den damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens sind Patienten weiterhin auf Blutspenden angewiesen. Für die Behandlung von Unfallopfern, Patienten mit Krebs oder anderen schweren Erkrankungen bittet das DRK dringend um Blutspenden.

Ühlingen-Birkendorf Landarzt aus Irak: Steiniger Weg bis zur eigenen Praxis Das könnte Sie auch interessieren

Valentin Weißbach vom DRK Steinatal betont: „Wichtig ist auf jeden Fall, dass wieder eine Terminreservierung stattfindet. Ansonsten bleibt alles beim alten.“ Der Bereitschaftsleiter hofft, dass wieder viele Mitbürger dieses Angebot der Blutspende wahrnehmen.

Kreis Waldshut Die Kriminalität Kreis Waldshut ist auf einem Tiefststand, doch die zunehmende Verbreitung von Pornografie bereitet der Polizei Sorgen Das könnte Sie auch interessieren

Die Blutspende erfolgt nur mit Online-Terminreservierung, um in den Räumen den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden. Spender werden gebeten, nur zur Blutspende zu kommen, wenn sie sich gesund fühlen. Spendenwillige mit Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Körpertemperatur) sowie Menschen, die Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatten oder sich in den letzten zwei Wochen im Ausland aufgehalten haben, werden nicht zugelassen.

Terminreservierungen sind im Internet möglich (https://terminreservierung.blutspende.de/m/steinatalhalle-untermettingen).