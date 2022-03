von Werner Steinhart

Die Glocken der St. Laurentius Kirche in Obermettingen schweigen seit einigen Monaten. Für die Einwohner des Dorfes ungewohnt, waren sie doch gewohnt, dass die Glocken den Tageszeitenlauf als auch die Sonn- und Feiertage mit der Einladung zum Gottesdienst prägten sowie in der Todesstunde für die Sterbenden erklangen.

„Die Kirche ist ein Teil von uns“

Die Obermettinger möchten sich nun dafür einsetzen, auch mit Eigenarbeit, dass ihr Geläut wieder erklingen kann, denn, so Ortsvorsteher Norbert Ebi: „Die Kirche ist ein Teil von uns.“

„Unsere Kirche ist ein Teil von uns.“ Norbert Ebi, Ortsvorsteher von Obermettingen | Bild: Werner Steinhart

Die Filialkirche St. Laurentius in Obermettingen verfügt über ein zweistimmiges Geläut. Die erste Glocke stammt von dem Glockengießer Kolumban Schnitzer aus Birkendorf und wurde 1844 gegossen, die zweite Glocke wurde von den Gebrüdern Bachert 1923 in Karlsruhe gegossen.

Zur akustischen Zeitanzeige (links) kann der Glockenschlag weiter getätigt werden wie hier bei der 1844 in Birkendorf von Kolumban Schnitzergegossenen Glocke. | Bild: Werner Steinhart

In einem mittig über dem Eingangsgiebel der Kirche gestellten hölzernen Glockenturm hängen die Glocken zwischen drei Holzbalken.

Blick nach oben in den hölzernen Glockenturm, wo die zwei Glocken zwischen drei Holzbalken hängen. | Bild: Werner Steinhart

Die Geschichte der Kirche Im Jahre 1826 wurde im Verlauf eines Großbrands im Dorf die bestehende Kapelle zerstört. 1832 wurde dann mit dem Aufbau der jetzigen Kirche begonnen und 1842 die Glasfenster erneuert. 1844 wurde eine Glocke angeschafft, die in der Glockengießerei von Kolumban Schnitzer in Birkendorf gegossen wurde. 1923 wurde dann die zweite Glocke von der Firma Bachert in Karlsruhe angeschafft. 1957 wurde der neu erstellte Hochaltar eingeweiht. Eine vollständige Innenrenovierung erfolgte in den Jahren 1994/95, 2003 dann die Renovation des Gestühlbodens und 2012 nach einem Hagelschaden erfolgte eine komplette Außenrenovierung.

Der Turm ist auf allen vier Seiten mit Uhrenzifferblättern bestückt. Die Glocken sind mit einem elektromagnetischen Schlagwerk ausgestattet und übernehmen beide den Viertelstundenschlag, die große Glocke tätigt darüber hinaus noch den Stundenschlag. Auf dem Kirchenspeicherboden steht noch das vollständig erhaltene, jedoch stillgelegte mechanische Räderuhrwerk.

Auf dem Kirchenspeicherboden steht noch das vollständig erhaltene mechanische Räderuhrwerk. | Bild: Werner Steinhart

Die schweren Gewichte des ehemaigen Räderuhrwerks haben ausgedient. | Bild: Werner Steinhart

Statiker findet erhebliche Mängel

Durch verschiedene Untersuchungen und einer statischen Prüfung musste im vergangenen Sommer das Geläute eingestellt werden, da nach Ansicht des Statikers erhebliche Mängel an der Tragwerkskonstruktion aufgetreten sind.

Zur akustischen Zeitanzeige kann der Glockenschlag aber weiter getätigt werden, da hierbei keine Schwingungen entstehen. Vom Giebel ausgesehen schwingen die Glocken von rechts nach links.

Finanzierung schwierig wegen geringer Rücklagen

In dem Bericht des Pfarrgemeinderats vom Dezember vergangenen Jahres wird von einer Kostenschätzung für die Sanierung von 120.000 Euro gesprochen. Aufgrund der geringen Rücklagen und Eigenmittel der Kirchengemeinde könnte aber die Sanierung in Frage gestellt werden. Trotzdem fasste der Pfarrgemeinderat nach eingehender Beratung den einstimmigen Beschluss, dass das Tragwerk zum Erhalt des Geläuts saniert werden soll.

Die Glocken der St. Laurentius Kirche in Obermettingen schweigen. | Bild: Werner Steinhart

Für die Obermettinger ist es selbstverständlich, sich mit Eigenleistungen zum Erhalt des Geläuts einzubringen. „Wir sind auf alle Fälle dabei und helfen, wenn wir dürfen“, bestätigt Ortsvorsteher Norbert Ebi bei einer Besichtigung von Kirchenspeicherboden und Glockenturm. Es ist schon beachtlich, was Zimmerleute vor 200 Jahren geleistet haben.

Mit wenig Aufwand und viel Eigeninitiative

Selbst die stärksten Stürme hat der Glockenturm überlebt. Die mächtigen Balken sind standfest. Geringfügig hat sich der Turm in den vergangen 200 Jahren gesetzt, was aber nach Aussage eines örtlichen Zimmermanns als normal zu betrachten ist.

Ein eigentlicher Glockenstuhl ist nicht vorhanden, was so vor 200 Jahren nicht gebaut wurde, die Glocken hängen zwischen drei mächtigen Holzbalken. Grundsätzlich sieht der Fachmann derzeit keine größeren Gefahren.

Der Pfarrgemeinderat möchte eine zweite Prüfung zum Sanierungskonzept unter Hinzuziehung von Handwerkern aus dem Dorf und Fachleuten aus der Seelsorgeeinheit.

Die örtlichen Fachleute werden nun die Aufhängung im Turm abmessen und einem Statiker aus der Seelsorgeeinheit zur Bewertung geben. In Obermettingen ist man überzeugt, dass mit wenig Aufwand, Eigeninitiative und fachmännischem Wissen das Geläute wieder erklingen wird.

