von Wilfried Dieckmann

Bei den Testungen in der Schule durch das Corona-Testzentrum Grafenhausen gibt es Veränderungen. Bisher mussten sich Schüler dreimal in der Woche vor dem Betreten der Schule im Hagehus testen lassen. Es konnten nicht alle gleichzeitig hinein, es gab Wartezeiten vor dem Gebäude.

Begonnen wurde mit den Testungen um 7.30 Uhr, beendet war die Aktion laut DRK-Vorsitzendem Eberhard Hummel um 8.30 Uhr. Einigen Eltern waren die Wartezeiten im Freien zu lang. „Auch für den Unterricht ging Zeit verloren“, ergänzte er. Im Gespräch mit Rektorin Rotraut Neubauer wurde vereinbart, dass die Schule die Testungen künftig selbst in den Klassenräumen vornimmt, bis zu den Herbstferien begleitet durch DRK-Mitarbeiter. Die Änderungen treten ab sofort in Kraft. Die Testungen der Erst- und Zweitklässler finden in der Anfangsphase noch unter der Anleitung von DRK-Mitarbeitern im Hagehus statt. Dabei sollen die Kinder lernen, wie ein Nasentest bis zur Auswertung ausgeführt wird. „Später können diese Tests mit dem erworbenen Wissen in der Schule stattfinden“, sagte Hummel. Danach wird die Verantwortung von den Lehrkräften wahrgenommen, auch sollen dann Eltern stärker in die Pflicht genommen werden.

Eberhard Hummel leitet das Testzentrum in Grafenhausen. | Bild: Wilfried Dieckmann

Im Hagehus richtete die Gemeinde Anfang März ein kommunales Corona-Testzentrum ein. Dort hat das DRK Schüler und Bürger gegen eine Aufwandsentschädigung getestet. Anfangs wurden in der Schule nur Lehrkräfte von Ärztin Barbara Bohl getestet, die die Ausbildung des DRK-Teams übernahm. „Mit den Zertifikaten konnten wir im Hagehus eigenständig starten“. 50 bis 200 Testungen täglich wurden geschafft, erläutert Eberhard Hummel, an einem Tag sogar 253. An jedem Testtag waren fünf Aktive im Einsatz, dem Leiter des Testzentrums stand ein Team von 13 DRK-Aktiven zur Verfügung.

Eberhard Hummel sagt: „Ich will, dass alle Schüler das Schulgebäude mit der höchstmöglichen Sicherheit betreten können.“ Er würde in Sachen Corona-Testungen nichts anders machen. Privat stand für Eberhard Hummel der Wunsch nach schneller Überwindung der Pandemie im Mittelpunkt. Nach den Aktionsmonaten stellt er fest, dass sich nahezu alle Schüler angstfrei testen lassen. Dies sei nicht immer so gewesen. „Dank dem Einfühlungsvermögen des DRK-Teams wurde den Kindern und wahrscheinlich auch den Eltern die Ängste vor den Tests genommen.“

Hummel gehört dem DRK seit 41 Jahren aktiv an, davon 26 Jahre als Vorsitzender. Er kündigte an, bei der Hauptversammlung am Freitag nicht mehr für den DRK-Vorsitz kandidieren zu wollen. Wird die Versammlung Auswirkungen auf die Testungen haben? „Nein, egal, in welcher Funktion ich nach den Wahlen tätig sein werde, als Corona-Beauftragter möchte ich weiterhin zur Verfügung stehen.“

Privatpersonen müssten Coronatests selbst bezahlen. Die Gebühr beträgt im Oberen Schlüchttal 20 Euro. Die Öffnungszeiten (montags, 9.30 bis 10 Uhr im Anschluss an Schultestungen; mittwochs und freitags, 17 bis 18 Uhr) bleiben erhalten. Nach zwei Wochen soll über die Öffnungszeiten diskutiert werden. Von der Gebühr befreit sind Schüler bis 31. Dezember. Schwangere und Stillende sind nur während einer dreimonatigen Übergangszeit befreit. Freigestellt von Zahlungen sind Personen, die nach ärztlicher Bescheinigung nicht geimpft werden können.