Corona hat im Schulalltag der Kinder vieles verändert und stellt Lehrer und Schüler bis heute vor große Herausforderungen. Eine davon ist das regelmäßige Testen vor Schulbeginn. Was anfangs bei manchen Kindern mit Ängsten und „Bauchweh“ verbunden war, ist inzwischen sogar auch bei den Kleinsten der Grundschule Berau schon fast zur Routine geworden. Hinsitzen, Stäbchen auspacken, rein in die Nase, einmal umrühren und fertig. So einfach beschreibt ein Erstklässler das Prozedere des Antigen-Schnelltests.

Zweimal pro Woche testen sich die Berauer Grundschüler im eigens dafür eingerichteten „Corona-Testzentrum“ unter Aufsicht ehrenamtlicher Helferinnen. Natürlich kitzelt das Stäbchen in der Nase und sicher empfinden die wenigsten Kinder das Testen als angenehm, aber alle wussten vom ersten Tag an: Es lohnt sich, denn dann können alle mit einem sicheren Gefühl in die Schule gehen.

In Berau hat sich nun das Testen für die Kinder doppelt gelohnt. Bei jedem Test konnten die Kinder Belohnungspunkte sammeln und in dieser Woche konnten sie ihre Punkte nun endlich einlösen. Dafür stand eine reichhaltig bestückte Sammlung an kleinen und größeren Dingen bereit.

Rektor Michael Weeber und sein Kollegium haben dafür fleißig gesammelt. Von der Tierpostkarte, über kleine Wissensbücher und Armbändchen, bis hin zum Mini-Billardtisch – hier wurde jeder fündig. Da für größere Dinge mehr Punkte einzulösen waren als für kleinere, war beim Ausklügeln der Wunschliste mathematisches Geschick gefragt. Am Ende ging jedes Kind mit einer schönen Belohnung nach Hause und so manches freute sich schon wieder auf den nächsten Corona-Schnelltest.