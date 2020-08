von Wilfried Dieckmann

Das Thema der Grafenhausener Open Air-Ausstellung 2020 lautet „Zeit im Wandel“. Sie findet dieses Mal in einer anderen Form wie gewohnt statt. Wegen der noch bestehenden Kontaktbeschränkungen fertigen die teilnehmenden Künstler ihre Kunstwerke jeder für sich im privaten Werkstatt- oder Atelierbereich. Vor einigen Tagen hat die Bernauer Künstlerin Christel Andrea Steier ihre Skulptur „Nichts ist so beständig wie der Wandel“ im Park installiert.

Vielfältige Kreativität

Die 1958 im Landkreis Reutlingen geborene Künstlerin Christel Andrea Steier lebt und arbeitet in Bernau. Sie hat von 1989 bis 1991 ein Studium der Malerei absolviert und arbeitet heute freischaffend im eigenen Atelier. Christel Steier lässt sich nicht so einfach in eine der berühmten künstlerischen Schubladen einordnen. Wenn ihr Name fällt, heißt es nicht automatisch: Genau die, die macht doch... Nein. Dies geht angesichts ihrer vielfältigen Kreativität nicht. Um diese enorme Vielfalt aufzuzeigen, würde den Rahmen sprengen. Ob Malerei, Skulpturen, Installationen oder Projekte, die gelernte Malerin ist überall zu Hause. In Erinnerung gerufen werden muss aber, dass die Bernauer Künstlerin, die schon häufig beim Symposium in St. Blasien mit dabei war, 2017 aufgrund der schweren Erkrankung des bisherigen künstlerischen Leiters der Holzbildhauertage und Ideengebers der Kunstaktionen, Fritz Will, diese Aufgaben übernommen hat. Darüber hinaus kümmert sie sich auch um verschiedene Bereiche der Organisation.

Christel Andrea Steier

In Grafenhausen beteiligt sich die Künstlerin an der Open-Air Ausstellung mit einem Werk aus Holz, dem sie den Titel „Nichts ist so beständig wie der Wandel“ gegeben hat. Geschaffen hat sie im Prinzip eine symbolische Welle, die zum Hauptthema „Zeit im Wandel“ passt und den „fließenden Wandel ausdrücken soll“. Auch die Farbe Rot hat Christel Andrea Steier bewusst gewählt: „Auch wenn bei Fluss im Regelfall die Farbe Blau assoziiert wird, so gibt es aber auch Energie, die fließt“, hob sie im Gespräch hervor. Das Herz schlägt übrigens nicht nur links, es beinhaltet auch pulsierendes Blut, welches wiederum rot ist. Es gehe ihr auch um das ewige Fortbewegen, wobei die Zeit eine nicht unerhebliche Rolle spiele: „Was gerade passiert ist, gehört auch schon der Vergangenheit an.“ Es gehe nicht nur um Energie im esoterischen Sinn, sondern auch um Lebenskraft oder Lebensfreude. Da passe die Farbe Rot bestens hinein.

Von der Hilfsbereitschaft der Bauhofmitarbeiter zeigte sich Christel Andrea Steier beeindruckt. Sie habe aus Transportgründen ihr Werk in drei Teile zerlegt. Beim Aufbau stellte sich heraus, dass die Bodenplatten uneben waren und die Holzteile nicht exakt zusammenpassten. Die Lösung stand parat: Das Werk wurde kurzerhand verladen und zum Bauhof transportiert. „Die Universalkünstler haben die Teile verleimt und erneut aufgerichtet. Es passt nun alles“, freute sich die Künstlerin. Gut gewählt fand sie den Standort im Eingangsbereich des Skulpturenparks auf dem Combrit-Platz, der in konstruktiver Zusammenarbeit mit Simon Stiegeler gefunden wurde. „Künstler untereinander verstehen sich nicht automatisch gut, bei uns hat es aber bestens funktioniert“, plauderte Christel Andrea Steier aus dem Nähkästchen.

Eine Kombination aus grünen Fichten auf der einen und dem aus Combrit stammenden Anker auf der anderen Seite des Platzes passe besonders gut. Auch dieses Symbol der Freundschaft mit der Bretagne zeigt, wie fließend nicht nur die Wellen des Atlantiks, sondern auch einer Partnerschaft zwischen zwei Kommunen sein kann.