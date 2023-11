In vorweihnachtlichem Glanz schmückt sich Grafenhausen: Seit einigen Tagen werden die farbigen Sterne der Winteraktion „Dorf der 1000 Sterne“ in der Ortsmitte aufgestellt. Offiziell eröffnet wurde die Aktion am gestrigen Freitag mit einem großen Sternenmarkt auf dem Rathausplatz.

Anita Müller-Berthold von der Arbeitsgemeinschaft „Zukunft Grafenhausen 2025“ ist auch in diesem Jahr im Organisationsteam federführend tätig. Sie ruft in Erinnerung, dass gemäß der Ursprungsidee die Dorfgemeinschaft im Mittelpunkt stehen soll. Für den Aktionszeitraum bis zum Sonntag, 7. Januar, sind verschiedene Aktionen geplant. Stets damit verbunden ist eine Spendenaktion: Beim Verkauf der Sterne fließen alle Einnahmen, bei den Veranstaltungen ein großer Teil der Erlöse auf das Konto einer Hilfsorganisation. In diesem Jahr werden mit den Geldern die Rehaklinik Katharinenhöhe in Schönwald und das ambulante Kinderhospiz Kuckucksnest in Titisee-Neustadt unterstützt.

In der Gemeinde tauchen immer mehr Sterne auf: Vor privaten Häusern und auf öffentlichen Flächen sind bereits seit dem vergangenen Wochenende die farbigen Sterne zu sehen. Verkauft werden weitere; nicht nur in verschiedenen Geschäften von Grafenhausen, sondern auch auf dem Sternenmarkt. Der Preis von 5 Euro pro Stück wird komplett gespendet. „Möglich ist dies nur, weil unser Sternenbauerteam wochenlang im Bauhof ehrenamtlich tätig war, und auch in diesem Jahr nahezu 1000 Sterne in verschiedenen Größen und Farben produziert hat“, erklärt die Organisatorin.