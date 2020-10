von Ursula Ortlieb

Von Schluchsee kommend, wo Felix Schreiner an einem Termin der Bürgerinitiative „Gegen Motorradlärm“ teilnahm, machte der CDU-Bundestagsabgeordnete Station bei der Firma Pohlbock. Die Schwarzwälder Firmengründer, Florian Bockstaller, Romano Pohl und Hans-Jörg Morath hatten ihn nach Brenden eingeladen, um das Elektro-Motocross-Bike „eBock“ vorzustellen. Als Vorsitzender im Parlamentskreis Elektromobilität schien Felix Schreiner der richtige Ansprechpartner, um auf ihre innovative Entwicklung eines leistungsstarken E-Motors und Akkus für Zweiräder und Geräte zu sein.

Probleme mit Behörden und Handwerkskammer wegen Nichtgewährung staatlicher Förderung kamen zur Sprache. Das „eBock“ wurde ohne jegliche Förderung in Brenden entwickelt und produziert. „Jeder spricht von CO 2 – Vermeidung, erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit und Elektromobilität, aber wir fallen durch die Raster“, beklagt sich Romano Pohl. „Gutachter, die letztlich darüber entscheiden, fehlt oft das technische Fachwissen“, so die Firmeninhaber.

Umweltfreundliches Sportfahrzeug

Im klassischen Motocross-Sport werde Lärm und sehr viel CO 2 verursacht, weshalb der Sport vielerorts verboten wurde. Das „eBock“ als umweltfreundliches reines Sportfahrzeug ohne Emissionen und Lärm biete dafür die Lösung.

Florian Bockstaller erklärt die Entwicklung des E-Motors, die Arbeitsabläufe und Funktion des Pohlbock in der kleinen Werkstatt in Brenden. Von links: Die Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbands Gabriele Schmidt, MdB Felix Schreiner, Florian Bockstaller und Romano Pohl. Fördermittel sind bisher ausgeblieben. | Bild: Ursula Ortlieb

Man habe als Sportler den vollen Spaß beim Körpergefühl mit allen Sinnen und werde feststellen, dass der typische Motorsound nicht nötig sei. Förderanträge der Schwarzwälder Erfinder wurden bisher abgelehnt, da das Bike keine Straßenzulassung habe. Diese wiederum sei für ein Neufahrzeug mit viel zu hohen Kosten verbunden. Der Pohlbockmotor könne jedoch auch bei Mofas, Motorroller, Rasenmäher, Baumaschinen sowie Golfcarts eingesetzt werden.

Hoffen auf Unterstützung

Schreiner ließ sich die Arbeitsabläufe von Motor und Akku-Schnellwechselsystem in der kleinen Brendener Werkstatt erklären. Er zeigte sich von der „Pionierarbeit“ der Erfinder beeindruckt. „Leider habe ich keine Fördergelder dabei, werde mir aber Gedanken machen, um das Thema in Berlin zu besprechen, wo es Möglichkeiten gibt. Wer eine Lösung will, sucht nach Wegen“, so der Bundestagsabgeordnete, der Hoffnung auf Unterstützung weckte.