von Ursula Ortlieb

Auf der Tagesordnung stand unter dem schlichten Tagesordnungspunkt 1: „Vereidigung und Verpflichtung von Bürgermeister Tobias Gantert für die zweite Amtsperiode„. Tobias Gantert erklärte zu Beginn, dass eine große Feier mit Landrat und Ehrengästen, wie sonst für diesen wichtigen Anlass üblich, nicht in die Zeit der Corona-Pandemie passe, in der sich alle einschränken müssten. Eine größere Veranstaltung wäre zwar erlaubt gewesen, aber man müsse nicht alles machen, was erlaubt sei. Deshalb werde die Verpflichtung bescheiden durchgeführt, so der Bürgermeister.

Tobias Gantert wurde in der Gemeinderatssitzung für die zweite Amtsperiode verpflichtet. Sie beginnt am 12.12.20. Hier spricht er die Verpflichtungsformel vor Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Frech | Bild: Ursula Ortlieb

Unter den anwesenden Besuchern war Theo Binninger von der Sparkasse, um dem Wiedergewählten seine guten Wünsche für die zweite Amtsperiode persönlich zu überbringen. Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Frech wurde vom Gemeinderat dazu bestimmt, die Verpflichtung vorzunehmen und zu beurkunden. Nachdem Gantert die Verpflichtungsformel nachgesprochen und unterschrieben hatte, gratulierte Wolfgang Frech namens der Bürger und wünschte weiter eine glückliche Hand, viel Geduld und stets ein offenes Ohr für jedermann, das er bisher bewiesen habe. Gantert kenne sich in der Gemeinde gut aus, zeige großen Einsatz und Motivation. Mit humorvollen Erklärungen und Wünschen überreichte Frech als Präsent zwei Wanderstöcke zum „Gas gä, bremse oder mol druffhaue“, Vollkornkekse zur Stärkung und einen Sechs-Pack Blondschopf-Bier aus Ühlingen.

Peter Meyer, der Fraktionssprecher der Freien Wähler, beglückwünschte den vereidigten Bürgermeister und bedankte sich für die gute konstruktive Zusammenarbeit: „Es wird nicht einfacher, auch jetzt nicht mit Corona. Wir hoffen aber weiterhin auf gutes Gelingen. Die Chemie im Gremium stimmt.“ Er freue sich auf weitere Jahre mit Tobias Gantert.

Auch CDU-Fraktionssprecher Albert Baumeister und Sprecher der Ortsvorsteher schloss sich dem an. Nach acht Jahren guter solider Gemeindepolitik biete die CDU-Fraktion weiterhin gute Zusammenarbeit an: „Wenn mir zemmehebet, schaffet mir des. Du bisch de richtige Mann vornedra“, so Baumeister. Er wünschte ihm im Namen der CDU-Fraktion und der Ortschaftsverwaltungen gutes Gelingen bei allen Entscheidungen und überreichte mit dem Dank der Ortsvorsteher ein Rathausmodell aus Holz umrahmt mit acht Sternen, die acht gleichberechtigte Ortsteile symbolisierten.

Bevor danach ohne sonstige Feierlichkeit zur Tagesordnung übergegangen wurde, ergriff Tobias Gantert das Wort: „Wir haben noch viel vor. Die zweite Amtszeit beginnt am 12. Dezember 2020.“ Er dankte vor allem seiner Frau und Familie, seinen Eltern und seiner Schwester mit Familie, ohne die es nicht so gut funktionieren würde. „Mit drei kleinen Kindern ist mein Beruf oft nicht mit den Bedürfnissen der Familie kompatibel. Aber mit dieser Unterstützung ist alles gut.“ Sein Dank galt weiter Gemeinderat, Ortsvorstehern und Ortschaftsräten sowie allen Mitarbeitern und Vereinen, die ihn auf seinem Weg begleiten. Er schloss Tagesordnungspunkt 1 mit den Worten: „Ich freu mich auf ein weiterhin gutes Miteinander.“