von Wilfried Dieckmann

„2021 sollte sich in der extremen Form im neuen Jahr nicht wiederholen.“ Mit diesen Worten beleuchtete Grafenhausens Bürgermeister Christian Behringer das zu Ende gehende Jahr. Im Blickfeld stand die Corona-Pandemie. In kaum einer Gemeinderatssitzung wurde nicht über Tests oder Impfungen diskutiert.

Das Corona-Infektionsgeschehen bestimmte 2021 den Alltag. Ob im kommunalpolitischen oder im privaten Bereich, das Virus war immer mit dabei. Da Impfungen in den ersten Monaten gemäß den politischen Vorgaben streng reglementiert waren, sollten unter anderem zuerst das medizinische Personal in Notaufnahmen, Bewohner und Mitarbeiter in Pflegeheimen sowie Menschen mit Vorerkrankungen geimpft werden. Hinzu kam die Knappheit des Impfstoffs, der zu dieser Zeit nicht für alle Impfwilligen zur Verfügung stand. Um die Ausbreitung der Pandemie in den Griff zu bekommen, hieß das Zauberwort: „Testen“.

Im kommunalen Testzentrum (von links): DRK-Vorsitzender Eberhard Hummel und Bürgermeister Christian Behringer. | Bild: Wilfried Dieckmann

In Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein wurde im Hagehus neben der Grundschule eine kommunale Corona-Teststelle eingerichtet. Ärzte, Apotheker und DRK-Mitglieder arbeiteten Hand in Hand. Allein vom DRK waren zwölf Aktive, allen voran der ehemalige Vorsitzende Eberhard Hummel, zu unterschiedlichen Zeiten im Einsatz. Auch Apothekerin Inge Straub war in der Regel mit dabei. Für die Ausbildung der ehrenamtlich tätigen DRK-Mitarbeiter zeichnete Ärztin Barbara Bohl verantwortlich. „Für diese enormen Leistungen aller Beteiligten hat es nur positive Rückmeldungen gegeben“, stellte der Grafenhausener Rathauschef ohne Wenn und Aber fest.

Allein in den Monaten März bis Juni wurden 4862 Testungen vorgenommen, an 1389 Schülern sowie an 3405 Bürgern. Hinzu kamen in diesem Zeitraum 68 Testungen im Waldkindergarten. Insgesamt wurden in diesem Jahr rund 8000 Testungen vorgenommen. „Eine beachtliche Anzahl“, kommentierte Christian Behringer.

Zufrieden zeigte sich der Grafenhausener Rathauschef mit den Impfaktionen. „Nicht nur im heimischen Hagehus, auch in der Löwenstadt Bonndorf verliefen die Impftage völlig entspannt und reibungslos“, fasste Christian Behringer zusammen. Neben den Impfangeboten in der Nachbarstadt wurden in Grafenhausen die Termine des Impfbusses in Zusammenarbeit mit dem örtlichen DRK ins Hagehus verlegt. Dank der großzügigen Räume musste keiner der Impfwilligen Wartezeiten im Freien in Kauf nehmen.

Grafenhausen war nach Behringers Worten auch die erste Gemeinde im Kreis, die ganztägige Impfmöglichkeiten angeboten hat. Alles sei perfekt getaktet gewesen: Von 9 bis 12 Uhr gab es die Spritze nur nach Voranmeldung, nach der Mittagspause wurden über 70-jährige Personen geimpft, danach konnte Jedermann ohne Einschränkungen an der Aktion teilnehmen.