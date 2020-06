von Werner Steinhart

Der Artikel über das Kriegsende in Ühlingen vom 27. April hat auch eine kritische Reaktion ausgelöst. Unter der Überschrift „Er ließ in Ühlingen weiße Flaggen hissen“ wurde über die letzten Kriegstage in Ühlingen berichtet, wobei der Autor sich auf die schriftlichen Ausführungen des damaligen Bürgermeisters Erwin Probst gestützt hatte. Friedrich Duttlinger aus Ühlingen-Birkendorf (65) bezweifelt die Angaben von Probst und vermisst die Information, dass Probst Mitglied der NSDAP war.

Die NSDAP hatte viele Mitglieder in Ühlingen, was aus einer Liste hervorgeht, die dem Autor vorliegt. Es gab aber auch Ühlinger, die sich geweigert hatten, der Partei beizutreten, wie etwa Sägewerkbesitzer Leo Villinger und der Großvater sowie der Vater von Friedrich Duttlinger, von denen er seine Kenntnisse über die damalige Zeit hat.

Erwin Probst wurde unter Bürgermeister August Fischer (Zentrumspartei) 1927 als Gemeinderechner eingestellt. Auf Betreiben der NSDAP-Ortsgruppe beim zuständigen Kreisamt wurde Fischer ab- und Erwin Probst als Bürgermeister eingesetzt. Er war von 1937 bis 1945 Mitglied der NSDAP (Quelle: Landesarchiv Baden-Württemberg/Staatsarchiv Freiburg).

Im Hinblick auf die Ausführungen von Erwin Probst zum Kriegsende in Ühlingen bleibt für Friedrich Duttlinger vieles zweifelhaft oder zumindest fraglich. Wer sollte Ühlingen verteidigen? Wer hat die angeblich verbliebenen Soldaten entwaffnet? An welchem Tag verschaffte sich Erwin Probst Zutritt in die angebliche Lagebesprechung und konnte den Regimentsstab von einer möglichen Aufgabe der Verteidigung überzeugen? Duttlinger vermutet, dass die von Erwin Probst gemachten Angaben und Behauptungen ein nachträgliches persönliches Reinwaschen sein sollen.

Schon 1952 wurde Probst seine Zugehörigkeit zur NSDAP vorgeworfen, dies im Zusammenhang mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Nach einer Anhörung im Landratsamt schrieb der damalige Landrat Dr. Seiterich an das Badische Ministerium des Innern: „Bezüglich der Würdigkeiten des Bürgermeisters teilen wir mit, dass er nicht nur in seiner Gemeinde, sondern auch im Bereich des Landkreises Waldshut höchstes persönliches und dienstliches Ansehen genießt“ (Quelle: Landesarchiv Baden-Württemberg, Staatsarchiv Freiburg).

Friedrich Duttlinger möchte mit seinen Fragen zu kritischem Nachdenken aufrufen. Er möchte auch keineswegs die Arbeit Erwin Probsts als Bügermeister in der Nachkriegszeit schmälern. „Mein Ziel ist es, nicht andere Leute zu kränken, aber darüber nachzudenken, ob Erwin Probst wirklich der Held, wie er dargestellt wird, war.“ Duttlinger könnte sich einen Geschichtskreis Interessierter vorstellen, die eine Aufarbeitung des Kriegsendes in Ühlingen übernehmen. „Ich bin gerne bereit mitzuarbeiten.“