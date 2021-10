von Ursula Ortlieb

Um Birkendorfer Soldatenschicksale der beiden Weltkriege geht es im zweiten Birkendorf-Buch von Josef Kaiser. Im Rahmen einer Buchvorstellung der besonderen Art wird es am Samstag, 30. Oktober, um 20 Uhr im Haus des Gastes in Birkendorf der Öffentlichkeit vorgestellt. Es richtet sich in erster Linie an die Birkendorfer, steht aber beispielhaft für Schicksale tausender anderer Soldaten. So ist dieses Buch für jeden interessant, der sich für die leidvollen Kapitel der deutschen Geschichte interessiert.

Nach der Idee und unter der Regie von Manuel Dörflinger schlüpfen junge Leute aus den Familien der Gefallenen in die Rollen der Soldaten, die ihre Zukunft und ihr Leben auf den Kriegsschauplätzen in Ost und West verloren haben. So werden Urenkel/innen und Großnichten und -neffen in szenischen Darstellungen die Schicksale der gefallenen Soldaten präsentieren.

Dazu gehören die neunjährige Mia Frommherz, Nico Reichardt, Marius Braun, Felix und Maria Metzler, Silas Bulla, Joas Hirzle und Benedikt Moser. Der Abend wird von Naemi Dörflinger, Nicola Baldischwiler sowie der Jazzsängerin Esther Kaiser mit passenden alten und neuen Liedern musikalisch umrahmt. Instrumental werden sie von Simon Frommherz, Manuel und Hansjörg Dörflinger begleitet. Der Abend soll kein Totengedächtnis, sondern eine Erinnerungsfeier werden. Deshalb wirken Nachkommen der Soldaten mit.

Für das leibliche Wohl sorgt die Trachtenkapelle Birkendorf. Die Saalöffnung ist um 19 Uhr. Das Buch mit 384 Seiten und rund 130 Bildern kann im Anschluss an das Programm im Haus des Gastes zum Preis von 20 Euro erworben werden. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Für die Buchvorstellung werden die aktuellen Corona-Regeln gelten.