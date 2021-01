von Werner Steinhart

Die Bürgerversammlung in Brenden, in deren Mittelpunkt der Rückblick auf das vergangenen Jahr sowie Blutspenderehrungen und Ehrungen für ehrenamtlich engagierte Bürger stehen, fiel der Corona-Pandemie zum Opfer.

Und so ist es Wunsch von Ortsvorsteher Ralf Isele, dass alle die Pandemie glimpflich überstehen werden und das Leben sich wieder normalisiert. „Ich hoffe, dass wir die zukünftigen, mit Sicherheit großen Herausforderungen nach dieser schweren Zeit gemeinsam gemeistert bekommen“, sagt Ralf Isele.

Rückblick auf 2020

Es waren meist kleinere Aktionen, die im vergangenen Jahr in Brenden ausgeführt wurden. So wurden die Spielgeräte beim ehemaligen Kindergarten abgebaut und beim Beachvolleyball-Platz wieder aufgebaut. Der Wanderparkplatz bei den Inneren Höfen wurde hergerichtet und die Sitzgelegenheit am alten Staufener Weg komplett erneuert.

Ebenso wurde der Wegweiser Abzweigung Innere Höfe von Andreas Schäfer ersetzt. Auf dem Friedhof wurden die alten Gräber abgeräumt. Dank galt wieder allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich ehrenamtlich für das Gemeinwohl Brendens engagiert hatten.

Geplante Projekte

Die Dorfhalle in Brenden wird in absehbarer Zeit der Vergangenheit angehören. Längst ist die Halle nicht mehr den Anforderungen an die Sicherheit und zeitgemäße Ausstattung gewachsen. Die Umsetzung des Neubaus wird auf 2022/23 terminiert. Ein Neubau wird zwischen 1,6 und zwei Millionen Euro kosten.

Im Jahr 2021 sind 70.000 Euro für die Planung und Ausschreibung der Dorfhalle im Haushalt eingestellt. „Dies gikt es im Auge zu behalten, damit die Ausschreibung zeitnah erfolgen kann und 2022 mit dem Rückbau und dem Neubau der Halle begonnen werden kann“, betont Ortsvorsteher Ralf Isele und fügt hinzu: „Wir gehen davon aus, dass die Halle dann 2023 fertiggestellt ist.“

Die Dorfhalle Brenden wurde Ende der 1960er Jahre errichtet, 1971 erweitert und 1974 kamen Küche und Sanitäranlage hinzu. Die Dorfhalle beherbergt nicht nur den Veranstaltungsraum und die Freiwillige Feuerwehr, sie ist vielmehr für die landwirtschaftlichen Betriebe in Brenden konzipiert gewesen.

Investitionen auf Sparflamme

In diesem Jahr wird man auf kleiner Flamme investieren müssen. „Wir sind uns über die finanziell angespannte Situation bewusst und werden nur das Nötigste in Angriff nehmen“, weiß Ralf Isele. Zu dem Nötigsten gehört die Realisierung der neuen Urnengräber auf dem Friedhof. Beim Beachvolleyballplatz sollen zwei neue Sitzgruppen errichtet werden, dazu ist bereits eine Spende von 500 Euro eingegangen. Der Ortsvorsteher hofft, dass in diesem Jahr wieder eine Dorfputzete durchgeführt werden kann.