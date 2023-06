Ühlingen-Birkendorf vor 2 Stunden Blitz schlägt in Haus ein – Großeinsatz der Feuerwehr Ein Blitzschlag hat am Dienstagabend an einem Wohnhaus in Birkendorf einen größeren Schaden verursacht. Alle sieben Feuerwehrabteilungen der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, Bonndorf und Waldshut-Tiengen waren im Einsatz.

Ein Blitzschlag hat an einem Wohnhaus in Birkendorf am Dienstagabend einen hohen Schaden verursacht. Die Feuerwehren aus Ühlingen-Birkendorf, Bonndorf sowie Waldshut-Tiengen waren mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort. | Bild: Ursula Ortlieb