Warum nicht einmal den Auftakt zum Sonntag mit moderner und traditioneller Blasmusik in einer schönen Umgebung machen? Mit „Blech im Park“ präsentierte sich die Brassband Halbe Händsche und begeisterte die zahlreichen Zuhörer, die dazu in den Mehrgenerationenpark in Ühlingen gekommen sind.

Der Mehrgenerationenpark bietet sich für solch eine Matinee an. In einem legeren Ambiente erfreuten sich die zahlreichen Gäste an der Musik der heimischen Brassband. Der sonnige Sonntagvormittag passte zur Musik und die Gäste suchten gerne Schatten unter den alten Bäumen. Für ihre Musik in allen Facetten, von traditioneller Blasmusik bis zu rockigem Sound, moderiert von Wolfgang Frech, erhielten die Musiker großen Beifall.

2017 gründete sich die Brassband Halbe Händsche. Es sind neun Freunde aus dem Rothauser Land, die durch die Musik zusammengefunden haben. Wichtig für alle sind der Spaß an der Sache und das gemeinsame Musizieren. Zu ihrem Band-Namen kamen sie unerwartet, als es 2017 um die Bewerbung zum Blechduell des Radiosenders SWR4 ging und die Zauderer zur Teilnahme überzeugt werden mussten mit „nun seid mal keine so halbe Händsche“.

Bis September bietet der „Ühlinger Sommer“ Veranstaltungen, die vor allem im Mehrgenerationenpark, aber auch auf dem Kirchplatz stattfinden. Am 23. Juni heißt es „Alphornbläser im Park“, „Flammen im Park“ am 1. Juli, am 16. Juli lädt die Feuerwehr zum Donnerbergfest ein, am 29. Juli feiert die Trachtenkapelle ihr Sommerfest auf dem Kirchplatz, am 2. August Ühlinger Markt und am 9. Juli laden die Senioren zum Grillfest ein. Am 10. August ist ein Line-Dance-Workshop im Park, am 11. August „Alphornbläser im Park“ und am 19. August heißt es „Chor im Park“. Das Kakerlaki Clowntheater gastiert am 30. August im Park. Am 17. September findet ein ökumenischer Gottesdienst im Park statt. Den Abschluss machen die Traktorenfreunde am 30. September mit ihrem Moschtfäscht.