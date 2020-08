von Chris Seifried

Das erstmals organisierte Sommerferienprogramm der Gemeinde Grafenhausen, das für Kinder einige interessante Angebote bereithält, ist eher schleppend gestartet. Bei diversen Veranstaltungen seien noch Plätze frei, sagte Organisatorin Claudia Friedrich und meinte, es wäre schön, wenn insgesamt mehr Interesse an der Aktion gezeigt werden würde.

Es herrscht Verunsicherung

Verantwortlich für den verhaltenen Start könnte sein, dass coronabedingt eine gewisse Verunsicherung und Zurückhaltung herrscht, wurden doch etwa sämtliche mit dem Nabu geplanten Aktionen abgesagt. Nach Angaben des Vorsitzenden Harald Nüßle, der dies bedauert, waren die Absagen den strengen Hygiene- und Abstandsregeln des Landes nach entsprechenden Hinweisen des Nabu-Bundes- und Landesverbands geschuldet. Besonders schade fand es Claudia Friedrich, dass die ersten beiden Angebote des Waldmobils der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald nur auf geringes beziehungsweise gar kein Interesse stießen.

Noch sind einige Termine buchbar

Als freiberuflicher und in Waldshut wohnhafter Waldpädagoge war Florian Riegger mit dem Waldmobil eigens nach Grafenhausen zur Saatschulhütte gekommen, um lediglich drei angemeldeten Kindern und seinen beiden Töchtern das kleine Räuber-Einmaleins zu vermitteln. Als zweiter Betreuer stand ihm dabei Daniel Hagn zur Seite, der auf dem Hofgut Dürrenbühl seine Ferien verbringt. Weil es für die Nachmittagsveranstaltung für ältere Kinder gar keine Anmeldung gab, wurde diese kurzerhand abgesagt. Stehen am Dienstag, 25. August, noch zwei weitere Termine mit dem Waldmobil auf dem Plan, so hofft Claudia Friedrich doch sehr, dass sich bis dahin noch mehr Kinder interessieren werden. Wie sie zudem informierte, wurde das kostenlose Angebot „Rund um den Bus mit Überraschungsausflug“ wegen zu geringer Anmeldezahlen auf Montag, 24. August, verschoben. „Busfahrer Ingo und ich würden uns riesig freuen, wenn dafür noch weitere Anmeldungen kommen“, sagte Claudia Friedrich und versicherte: „Das Kinderferienprogramm wird auf jeden Fall durchgezogen.“

An weiteren Terminen stehen das bereits ausgebuchte „Schnuppern bei der Feuerwehr“ am Donnerstag, 27. August, sowie die Sportplatzrallye auf dem Sportplatz des VfB Mettenberg am Samstag, 29. August, für die man sich noch anmelden kann.

Anmeldungen sind noch per E-Mail (claudia@duerrenbuehl.de) möglich.