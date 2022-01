von Ursula Ortlieb

Zum zweiten Mal in Folge ist in Birkendorf die „Erste-Werktags-Gemeinde“ abgesagt worden. „Das Miteinander in den Vereinen, die das Leben abwechslungsreich und bunt machen, fehlt uns allen sehr und macht sich oft bedrückend bemerkbar“, sagt Ortsvorsteher Norbert Schwarz.

Rückblick

Veranstaltungen fielen aus wie etwa Seniorentreffen. Dennoch blicke man auf Erfreuliches zurück, in dem es viele Eigeninitiativen von Ortschaftsräten und Privatleuten gab. Ehrenamtliche Helfer haben mit Arbeitseinsätzen viel bewirkt und das Ortsbild verschönert. An der Dorfputzede beteiligten sich mehr als 50 Personen. Ältere und Mitbürger wurden mit Geschenktüten als Ersatz für den Seniorennachmittag erfreut. Bei der Kontaktsperre hielt sich der Ortschaftsrat digital auf dem Laufenden.

Lehrkräfte mussten sich viel einfallen lassen und bewältigten den Lockdown bestmöglich. Sie schnürten jede Woche für ihre Schüler Lernpakete. Namentlich geordnet lagen sie für die Grundschüler in der Schule Birkendorf auf den Tischen, wo sie abgeholt werden konnten. Trotz Pandemie schafften sie gemeinsam alle Voraussetzungen für eine Naturparkschule. | Bild: Ursula Ortlieb

Ausblick

Auf 2022 blickt Ortsvorsteher Norbert Schwarz zuversichtlich. Der Rathausplatz werde ganzheitlich überplant und saniert. Gemeinsam mit den Anliegern wolle man Vorschläge erarbeiten. Für die Sanierung des Platzes vor dem Gemeindehaus und der Zufahrt zum Schlachthaus sind ebenfalls Haushaltsmittel bereitgestellt. Um die Infrastruktur mit Parkplatzsituation, Toiletten und Bewirtung für Besucher der Kugelbahn zu verbessern, hatte Bürgermeister Tobias Gantert zum runden Tisch mit Ortschaftsrat, Ehrenamtlichen und Interessierten eingeladen.

Zahlen 2021 Am Ende 2021 zählte Birkendorf 1291 Einwohner. 147 Personen sind mit Nebenwohnsitz gemeldet. Sieben Geburten stehen zehn Sterbefälle gegenüber. Vier Paare aus Birkendorf schlossen die Ehe. Birkendorf hat eine Fläche von 1206 Hektar. Bürgermeister ist seit Dezember 2012 Tobias Gantert.

Das Gemeindehaus ist seit 2021 mit neuem Feuerwehr-Tor, Haustür und mit neuen Fenstern ausgestattet. Die energetische Sanierung ist damit weitgehend abgeschlossen. Das Dach soll 2023 ebenfalls erneuert werden. Der Vorplatz und die Zufahrt zum Schlachthaus werden in diesem Jahr saniert. | Bild: Ursula Ortlieb

Beim Friedhof sind Verbesserungen bei der Ablagerung von Grünschnitt- und Kunststoff geplant. Boxen mit entsprechender Kennzeichnung sollen verhindern, dass Plastik mit Grünabfällen gemischt abgelagert wird, da dies als Sondermüll gilt und hohe Entsorgungskosten verursacht. Das verbesserte System soll zugleich die Natur schonen und Kosten sparen. Mit dem Setzen eines Stolpersteins am 23. Juni 2022 beim ehemaligen Elternhaus (Maxehaus) von Kreszentia Blatter soll an deren gewaltsamen Tod durch die Nazidiktatur erinnert werden.