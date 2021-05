von Ursula Ortlieb

In Anerkennung ihrer besonderen Verdienste um die VdK-Ortsgruppe Ühlingen-Birkendorf wurde Birgit Fehrenbach aus Ühlingen zum Ehrenmitglied des Ortsverbandes ernannt. Vorsitzender Wolfgang Duttlinger sprach den Dank im Namen aller Mitglieder aus und überreichte die Ehrenurkunde des Sozialverbandes VdK Landesverband Baden-Württemberg.

Seit 15 Jahren Mitglied

Birgit Fehrenbach ist seit mehr als 15 Jahren Mitglied im Vorstand des VdK-Ortsverbandes ist. Eine für solche Ehrungen übliche offizielle Feier konnte coronabedingt nicht stattfinden. So überreichte der Vorsitzende Ehren-Urkunde, Blumen und Präsent in der Privatwohnung der Geehrten. Duttlinger hob in seiner Ansprache die besonderen Verdienste von Birgit Fehrenbach als Vorstandsmitglied des VdK-Ortsverbandes hervor. Als erste Beisitzerin, Revisorin, Vertrauensperson und Frauenvertreterin habe sie sich über 15 Jahre für die Mitglieder des Sozialverbands eingesetzt und verdient gemacht, so Duttlinger. Ehrenmitglied Birgit Fehrenbach ist in Ühlingen wohnhaft und als Kinder- und Jugend-Psychotherapeutin tätig.

Steigende Mitgliederzahlen

Der VdK-Ortsverband Ühlingen-Birkendorf hatte in den vergangenen Jahren einen erfreulichen Zuwachs von rund 140 Personen, wozu auch Birgit Fehrenbach maßgeblich beigetragen habe. Zum Jahreswechsel 2020/21 stieg die Mitgliederzahl des VdK-Ortsverbandes Ühlingen-Birkendorf erstmals in seiner Geschichte über 200.

Ühlingen-Birkendorf Schwimmmeister David Kowalle hofft auf die baldige Öffnung des Naturena-Badesees in Birkendorf für die Saison 2021 Das könnte Sie auch interessieren

Die vielfältigen Aktivitäten des Verbandes seien durch Corona zwar ausgebremst, man hoffe aber, Treffen und gesellige Aktivitäten bald wieder aufnehmen zu können, so Wolfgang Duttlinger. Bei Vorstandssitzungen und Kreiskonferenzen, sowie bei der Organisation von geselligen Anlässen sei Fehrenbach bis heute eine verlässliche Mitstreiterin. Die Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied stellt laut Duttlinger die höchste Auszeichnung dar, die der VdK-Verband zu vergeben hat.

Informationen zur Mitgliedschaft in der VdK-Ortsgruppe bei Wolfgang Duttlinger, 07743/15 84, und im Internet (www.vdk.de/ov-uehlingen-birkendorf).