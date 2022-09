von Dorothée Kuhlmann

Nach fünf Wochen mit insgesamt 36 Veranstaltungen ist das Kinderferienprogramm der Gemeinde Grafenhausen zu Ende gegangen. Als krönenden Abschluss gab es eine Fahrt in das Galaxy-Spaßbad in Titisee. Begeistert und erwartungsvoll stiegen die Kinder in den Bus.

Dieser Ausflug wurde von Bürgermeister Christian Behringer mit fünf Euro pro Kind für den Eintritt und vom Busunternehmen Vesenmeyer, das die Fahrt kostenlos unternahm, unterstützt. Alle Veranstaltungen des Ferienprogramms waren gut besucht, der größte Teil sogar ausgebucht.

„Es ist sehr schön, dass das Angebot so gut angenommen wurde“, erläutert im Gespräch Sonja Kaltenbacher, die zusammen mit Claudia Friedrich verantwortlich für die Organisation war. Nicht nur aus Grafenhausen, sondern auch aus den Nachbargemeinden waren Kinder gekommen. „Da hat sich der ganze Aufwand und die Mühe gelohnt, wenn man dann die strahlenden und zufriedenen Kinder sieht“, meinte Sonja Kaltenbacher.

Schon vor den Pfingstferien waren die Vereine und auch verschiedene Privatpersonen angeschrieben und nach möglichen Angeboten für das Kinderferienprogramm der Gemeinde Grafenhausen gefragt worden. Die Resonanz sei sehr gut gewesen, so Sonja Kaltenbacher. Dann hieß es aber, die vielen Angebote zu koordinieren. „Es macht ja keinen Sinn, wenn in einer Woche drei Mal dasselbe oder an einem Tag dann fünf Angebote sind“, so Sonja Kaltenbacher. Ergebnis des Einsatzes war ein abwechslungsreiches Angebot mit täglichen Veranstaltungen, das für (fast) jeden Geschmack etwas bot.

Und nach den vielen Auflagen und Einschränkungen, die es coronabedingt in den vergangenen beiden Jahren gegeben hat, war es für die Kinder schön, jetzt wieder zwanglos ihre Freizeit zu verbringen. Für das nächste Jahr gibt es bereits erste Ideen. Doch jetzt heißt es für die Organisatorinnen erst einmal etwas durchzuschnaufen, und für die Kinder den kommenden Schulanfang zu realisieren.